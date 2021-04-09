Водителям автомобилей, которые планируют пересекать украинско-польскую границу, нужно соблюдать многих правил. Даже недостаточное или избыточное количество топлива в баке может стать причиной отказа въезда в Польшу. Рассказываем, что следует знать водителям.

Своим опытом в фейсбуке поделились украинцы, которым часто приходится пересекать украинско-польскую границу. Все они дали одинаковый ответ на вопрос о допустимом количестве топлива в автомобильном баке.

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Количество топлива

По словам опытных водителей, пересекать границу по направлению к Польше можно с полным баком автомобиля (но не более 200 литров). Также можно иметь с собой дополнительных 10 литров топлива в канистре . Это правило касается случаев, когда пересечение границы происходит не чаще, чем раз в 72 часа . Если ехать чаще, тогда разрешено иметь в баке автомобиля не более 10 литров топлива .

Пересекать польскую границу с полным баком можно не чаще, чем раз в 72 часа / Фото Unsplash

На что еще следует обратить внимание

В автомобиле обязательно должны быть : огнетушитель, запасное колесо, значок аварийной остановки. Еще рекомендуется иметь светоотражающие жилеты , потому что в Польше запрещено выходить из авто без них в темное время суток. Количество жилетов должно равняться количеству пассажиров. Жилеты должны храниться в салоне авто.

Также могут понадобиться подтверждение платежеспособности и бронирование жилья в гостинице.

После 30 марта 2021 года все вакцинированные лица, пересекающие украинско-польскую границу, должны указать адрес, по которому они отбудут карантин .