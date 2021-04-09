Сколько топлива можно иметь в баке авто при пересечении польской границы: опыт украинцев
Водителям автомобилей, которые планируют пересекать украинско-польскую границу, нужно соблюдать многих правил. Даже недостаточное или избыточное количество топлива в баке может стать причиной отказа въезда в Польшу. Рассказываем, что следует знать водителям.
Источник:24 канал
Своим опытом в фейсбуке поделились украинцы, которым часто приходится пересекать украинско-польскую границу. Все они дали одинаковый ответ на вопрос о допустимом количестве топлива в автомобильном баке.
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Количество топлива
По словам опытных водителей, пересекать границу по направлению к Польше можно с полным баком автомобиля (но не более 200 литров). Также можно иметь с собой дополнительных 10 литров топлива в канистре. Это правило касается случаев, когда пересечение границы происходит не чаще, чем раз в 72 часа. Если ехать чаще, тогда разрешено иметь в баке автомобиля не более 10 литров топлива.
Пересекать польскую границу с полным баком можно не чаще, чем раз в 72 часа / Фото Unsplash
На что еще следует обратить внимание
В автомобиле обязательно должны быть: огнетушитель, запасное колесо, значок аварийной остановки. Еще рекомендуется иметь светоотражающие жилеты, потому что в Польше запрещено выходить из авто без них в темное время суток. Количество жилетов должно равняться количеству пассажиров. Жилеты должны храниться в салоне авто.
Также могут понадобиться подтверждение платежеспособности и бронирование жилья в гостинице.
После прохождения всех проверок следует проверить правильность заполнения документов, личных данных транспортного средства и всех пассажиров. Иногда работники таможни забывают ставить штампы о въезде и выезде. Нужно следить за этим самостоятельно, чтобы предусмотреть возможные ошибки.
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