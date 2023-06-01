День ребенка в Польше: где будут бесплатные поезда и мороженое почти бесплатно

Где поесть мороженое почти даром

Бедронка

1 июня в магазинах этой торговой сети при покупке одной пачки мороженого Marletto любого вида второму можно получить бесплатно. Предложение содержит разные вкусы и виды мороженого, однако такая цена будет доступна только с картой "Моя Бедронка".

Кроме того, есть дневной предел: максимум 10 штук мороженого на одну карту: 5 платных + 5 бесплатных.

ALDI

В магазинах этой торговой сети в Польше 1 – 3 июня можно будет купить большинство видов мороженого из ассортимента со скидкой 30%. Акция распространяется на мороженое на палочке.

Lidl

По случаю Дня ребенка 1 июня в магазинах этой торговой сети можно будет купить 2 любых пачки мороженого по цене одной. То есть, за 1 (самую дорогую) придется заплатить, а вторая (самая дешевая) будет в подарок.

Есть также лимиты: не более 2 видов мороженого на чек.

Netto

Эта торговая сеть 1 июня будет продавать все мороженые в пачках (на палочке, рожке) со скидкой 25%.

Kaufland

В магазинах этой торговой сети в Польше 1 июня можно будет купить три разных вида мороженого Koral на палочке по цене двух: будет действовать акция 2+1. Бесплатным будет самый дешевый вид мороженого.

Grycan

В магазинах-кафе этой торговой сети 1 июня шарик мороженого будет стоить всего 2 злотых (стандартная цена – 6). Акция распространяется как на традиционное, так и на веганское мороженое, фруктовые сорбеты и десерты.

Деликатесный центр

А эта сеть магазинов 1 июня будет раздавать всего за 1 грош мороженое Kaktus Boom. Чтобы стать участником такой щедрой акции, нужно будет активировать купон в мобильном приложении сети. Один человек может взять только 1 пачку мороженого за 1 грош.

Где в Польше поесть мороженое почти бесплатно в День детей / Фото UnSplash

Stokrotka

1 июня в магазинах сети три мороженого Kaktus Boom, SpongeBob, Ekipa или Roller можно будет купить по цене 2-х. Бесплатно получить можно будет самый дешевый вид мороженого.

Żabka

Только 1 июня в магазинах этой сети каждая вторая пачка любого мороженого на палочке обойдется всего в 1 злотый. Виды мороженого можно будет миксовать.