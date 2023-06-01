День ребенка в Польше: где будут бесплатные поезда и мороженое почти бесплатно
Источник:Yavp.pl
В первый день июня в Польше, как и во многих других странах, отмечают День ребенка (Dzień Dziecka). Самых молодых вместе с их родителями ждет много интересных акционных предложений.
Среди них – неограниченное количество мороженое и бесплатные железнодорожные путешествия. Какие предложения для родителей и детей будут действовать в Польше только 1 июня – узнайте дальше.
Читайте также Для детей – бесплатно: Польша дарит билеты на поезда пассажирам до 16 лет
Где поесть мороженое почти даром
- Бедронка
1 июня в магазинах этой торговой сети при покупке одной пачки мороженого Marletto любого вида второму можно получить бесплатно. Предложение содержит разные вкусы и виды мороженого, однако такая цена будет доступна только с картой "Моя Бедронка".
Кроме того, есть дневной предел: максимум 10 штук мороженого на одну карту: 5 платных + 5 бесплатных.
- ALDI
В магазинах этой торговой сети в Польше 1 – 3 июня можно будет купить большинство видов мороженого из ассортимента со скидкой 30%. Акция распространяется на мороженое на палочке.
- Lidl
По случаю Дня ребенка 1 июня в магазинах этой торговой сети можно будет купить 2 любых пачки мороженого по цене одной. То есть, за 1 (самую дорогую) придется заплатить, а вторая (самая дешевая) будет в подарок.
Есть также лимиты: не более 2 видов мороженого на чек.
- Netto
Эта торговая сеть 1 июня будет продавать все мороженые в пачках (на палочке, рожке) со скидкой 25%.
- Kaufland
В магазинах этой торговой сети в Польше 1 июня можно будет купить три разных вида мороженого Koral на палочке по цене двух: будет действовать акция 2+1. Бесплатным будет самый дешевый вид мороженого.
- Grycan
В магазинах-кафе этой торговой сети 1 июня шарик мороженого будет стоить всего 2 злотых (стандартная цена – 6). Акция распространяется как на традиционное, так и на веганское мороженое, фруктовые сорбеты и десерты.
- Деликатесный центр
А эта сеть магазинов 1 июня будет раздавать всего за 1 грош мороженое Kaktus Boom. Чтобы стать участником такой щедрой акции, нужно будет активировать купон в мобильном приложении сети. Один человек может взять только 1 пачку мороженого за 1 грош.
Где в Польше поесть мороженое почти бесплатно в День детей / Фото UnSplash
- Stokrotka
1 июня в магазинах сети три мороженого Kaktus Boom, SpongeBob, Ekipa или Roller можно будет купить по цене 2-х. Бесплатно получить можно будет самый дешевый вид мороженого.
- Żabka
Только 1 июня в магазинах этой сети каждая вторая пачка любого мороженого на палочке обойдется всего в 1 злотый. Виды мороженого можно будет миксовать.
Бесплатные поездки на поезде
- PKP Intercity
1 июня дети до 16 лет смогут бесплатно путешествовать на поездах PKP Intercity. Предложение касается всех видов поездов – Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) и Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Детям от 4 до 16 лет нужно будет взять в кассе (или у кондуктора) бесплатный билет, а в случае с поездами EIP (Pendolino) – только в кассе. Также ребенок должен иметь при себе любой документ, подтверждающий его возраст.
Кроме того, 1 июня при покупке семейного билета (Bilet rodzinny) для 2 – 5 человек родители детей до 16 лет также могут рассчитывать на дополнительные 30% скидки.
- Polregio
1 июня поездами этого железнодорожного перевозчика дети до 16 лет смогут бесплатно пользоваться в пределах Поморского, Любушского, Лодзкого (а также на отрезке Лодзь-Варшава) воеводств, но только с 6:00 до 22:00. При себе нужно иметь документ с фото, подтверждающий возраст ребенка.
Заметьте В Праге отменяют льготный проезд в общественном транспорте для беженцев
- Koleje Mazowieckie
По случаю 1 июня региональный железнодорожный перевозчик также позволит бесплатные поездки для детей до 16 лет. Подтвердить свой возраст можно будет паспортом, ученическим удостоверением или медицинской книгой.
Кроме того, 1 июня при покупке семейного билета (Przejazdy rodzinne) родители детей до 16 лет смогут получить 35% скидки.
1 июня в Польше можно бесплатно путешествовать на поезде / Фото UnSplash
- Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Этот региональный железнодорожный перевозчик также сделает подарок детям до 16 лет на 1 июня. Они смогут ездить поездами бесплатно Надо только иметь с собой документ, подтверждающий возраст.
Если кто-то купил раньше ребенку до 16 лет билет на поездку поездами ŁKA 1 июня, то такой билет можно будет вернуть и получить деньги обратно.Обратите внимание: в Польше запускают поезд с панорамными окнами. Первый рейс необычного поезда состоится уже 11 июня. Железнодорожный маршрут будет проходить между городом Грац в Австрии и Перемышлем в Польше. Главный плюс направления – высокие панорамные окна вплоть до потолка вагона, через которые можно созерцать живописные виды всю дорогу.