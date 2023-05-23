Необычный железнодорожный маршрут будет проходить между городом Грац в Австрии и Пшемыслем в Польше. Главный плюс направления – высокие панорамные окна до потолка вагона, через которые можно созерцать живописные виды всю дорогу. Среди популярных туристических городов по маршруту также австрийская Вена и польский Краков.

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Первый рейс такого поезда запланирован на 11 июня. Если вы планируете стать первооткрывателем этого оригинального транспорта в Польше, можете планировать поездку Краков – Пшемысль. В дороге вы проведете около 3 часов, но это время пролетит очень быстро.

В таком вагоне дорога точно пройдет с удовольствием / Фото Фейсбук Gotthard Panorama Express SBB

Сколько стоит путешествие на панорамном поезде

Цены билета на поезд IC 104:

Первый класс с роскошными видами стоит 81 злотый (716 гривен);

Второй класс – 53 злотых (470 гривен).

Если вы настроены попасть именно в швейцарский вагон с панорамными окнами, покупать нужно первый класс. Разница в цене не так значительна, но вид из окна точно стоит этих затрат. Расписание и доступные места можно проверить на сайте PKP Intercity.

Панорамные вагоны фактически являются визитной карточкой Швейцарии. Это привлекает многих путешественников. В новом австрийско-польском поезде IC 104 будет три знаменитых швейцарских вагона – Apm61 Pano. Сейчас они курсируют по живописной линии Цюрих – Грац.