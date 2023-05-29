Специальное предложение будет действительно только один день – 1 июня. Акция распространяется на билеты второго класса. Какие условия участия и где получить подарочные билеты – читайте дальше.

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Условия акции:

предложение действует только 1 июня;

бесплатные поездки доступны для пассажиров до 16 лет;

предложение распространяется на поездки по Польше;

акция действует на всех поездах PKP Intercity 2-го класса;

бесплатный билет можно получить в кассе или в поезде.

Чтобы подтвердить возраст ребенка, в вагоне попросят предъявить документ. Это могут быть свидетельство, ID-карта, школьный билет или даже санитарная книжка. Следует напомнить, что дети до 4-х лет могут круглогодично путешествовать поездами перевозчика PKP Intercity бесплатно.

Семейные скидки на польской железной дороге

Также можно воспользоваться предложением для семей, опекунов и больших групп. Так можно получить более дешевые билеты через акцию «Taniej z Bliskimi». Предложение действует для путешественников поездами категорий TLK или IC от 2 до 6 человек. Предлагают скидку 30% от цены билета. Семьи, которые планируют путешествовать на экспрессах EIC или EIP, могут сэкономить с семейным билетом. Для этого необходимо ехать группой от 2 до 5 человек, в которой есть ребенок до 16 лет. Тогда каждый пассажир получит скидку 30% на билет.

Комфортное путешествие с детьми

В поездах PKP Intercity есть семейные купе: стены и пол здесь украшены изображениями животных, а сиденья соединяются между собой, чтобы было удобно спать. Вагоны оснащены электрическими и USB-розетками, а в туалете обязательно есть пеленальный столик для самых маленьких.