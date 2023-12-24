Об этом говорится в сообщении на сайте президента Чехии. Как граждане, которые вернутся в Украину, могут получить финансовую помощь, передает 24 Канал.
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В каких случаях украинцы смогут получить помощь
Президент Чехии Петр Павел подписал положение, вносящее изменения в закон lex Ukraine – он регулирует статус граждан Украины, переехавших с начала полномасштабного вторжения России.
Согласно новым правкам, украинцы смогут и дальше получать временную защиту на территории Чехии до марта 2025 года. Кроме того, новые изменения в закон предусматривают предоставление финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться домой. Так, беженцы со статусом временной защиты в Чехии будут получать единовременную выплату, когда вернутся в Украину.
Пока размер такой финансовой помощи неизвестен – его должно установить правительство Чехии. Чтобы получить помощь, граждане Украины должны подать соответствующую заявку не позже, чем за три месяца до истечения права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года. Выплата будет единовременной.
Кроме того, в Чехии подчеркнули, что если позже граждане Украины, получавшие такую помощь, захотят получить долгосрочную визу в Чехии, то половину суммы финансовой помощи необходимо будет вернуть правительству Чехии.
Будут ли страны Европы выдавать военнообязанных граждан Украины
- Глава МВД Эстонии днями ранее заявил, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных мужчин-украинцев. Впрочем, такой сценарий возможен только при официальном запросе от украинского правительства.
- Вместе с тем, министр Лаури Ляэнеметс заявил, что собирается исправить Украине официальное предложение по этому поводу. Эстония хочет предложить Украине заключить двустороннее соглашение по этому поводу.
- В то же время в Германии не собираются выдавать граждан Украины. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман подчеркнул, что "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, проживающих в Германии. Правительство страны наоборот призывает работодателей охотнее трудоустраивать украинцев, даже при условии, что они не овладели достаточным уровнем знаний по немецкому языку.