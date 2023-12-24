Об этом говорится в сообщении на сайте президента Чехии. Как граждане, которые вернутся в Украину, могут получить финансовую помощь, передает 24 Канал.

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В каких случаях украинцы смогут получить помощь

Президент Чехии Петр Павел подписал положение, вносящее изменения в закон lex Ukraine – он регулирует статус граждан Украины, переехавших с начала полномасштабного вторжения России.

Согласно новым правкам, украинцы смогут и дальше получать временную защиту на территории Чехии до марта 2025 года. Кроме того, новые изменения в закон предусматривают предоставление финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться домой. Так, беженцы со статусом временной защиты в Чехии будут получать единовременную выплату, когда вернутся в Украину.

Пока размер такой финансовой помощи неизвестен – его должно установить правительство Чехии. Чтобы получить помощь, граждане Украины должны подать соответствующую заявку не позже, чем за три месяца до истечения права на пребывание в Чехии благодаря временной защите, то есть до конца 2024 года. Выплата будет единовременной.

Кроме того, в Чехии подчеркнули, что если позже граждане Украины, получавшие такую помощь, захотят получить долгосрочную визу в Чехии, то половину суммы финансовой помощи необходимо будет вернуть правительству Чехии.

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