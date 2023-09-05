Канатная дорога проходит над Которским заливом до горы Ловчен с высотой 1 348 метров над уровнем моря. На маршруте есть 48 кабинок, которые могут перевозить до 1 200 посетителей в час. Поездка в обе стороны займет всего 22 минуты. Но впечатления останутся навсегда.

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Дорога на вершину

Сам город Котор, где начинается живописный горный маршрут, внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. А на горе Ловчен расположен один из самых больших национальных парков страны. Поэтому, если у вас будет возможность взять полную экскурсию Котор – Ловчен, вы не пожалеете. Здесь можно провести целый день.

Чтобы еще лучше рассмотреть пейзажи средневекового города и насладиться природой Черногории с высоты – посетите новую канатную дорогу. Ее открыли в середине августа, и она уже стала настоящим туристическим хитом.

Поездка в обе стороны стоит 23 евро для взрослых и 12 евро для детей. Малышей до 2-х лет можно взять бесплатно. Людям с инвалидностью предоставляют льготы.

В каждой кабинке максимально вмещается по 10 человек. Но обычно люди едут парами или небольшими компаниями, ведь места хватает на всех. Вы подниметесь с Котора на вершину Ловчен буквально за 11 минут. Общая длина канатной дороги – 3 900 метров.

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Маршрут от Котора до горы Ловчен можно без преувеличения назвать одним из самых красивых. И это касается не только Бока-Которской бухты, но и всей территории страны. Средневековый Котор стоит посетить ради прогулки по Старому городу. Его архитектура объединила несколько стилей: древнеримский, венецианский, византийский и даже османский.

Кстати, осень – прекрасная пора, чтобы посетить Черногорию, насладиться побережьем и познакомиться со старинными городами этой страны. Особую красоту осенью вам покажут горные озера, парки и заповедники Черногории.