Стало известно, сколько украинцев въехали в Польшу после полномасштабного вторжения
Источник:Straż Graniczna
Польские пограничники предоставили последние данные по въезду украинцев на территорию Польши после 24 февраля 2022 года. Эту информацию они обнародовали на своей странице в X (Twitter).
Более 18 миллионов человек пересекли украинско-польскую границу с начала полномасштабного вторжения. Пограничники Польши обнародовали информацию о том, сколько раз украинцы проходили контрольные пункты из Украины в Польшу и наоборот.
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Миграция украинцев через польско-украинскую границу
- За 31 декабря 2023 года на контрольно-пропускных пунктах из Украины в Польшу въехали 19,8 тысяч человек.
- С 24 февраля 2022 года границу из Украины в Польшу пересекли более 18 миллионов 145 тысяч человек.
- За 31 декабря из Польши в Украину въехали 11,2 тысячи человек.
- С 24 февраля 2022 года границу из Польши в Украину пересекли более 16 миллионов 368 тысяч человек.
Украинцы продолжают ехать в Европу
За последнее время украинцев в Европе стало больше. Беженцы продолжают прибывать в безопасные страны, которые предлагают льготы, выплаты и помощь для переселенцев.
Количество украинцев под временной защитой растет во всех странах ЕС, кроме Дании. По последним данным Евростата, 4 миллиона 238 тысяч человек получили временную защиту в странах Европы. Больше всего беженцы уже месяц едут в Германию.
Большинство украинцев в октябре поехали в такие страны:
- Германия – 20 465 человек;
- Чехия – 6 490 человек;
- Нидерланды – 4 005 человек.
Что ждет украинцев за границей в 2024 году?
Европейские государства принимают украинских беженцев уже почти 2 года: им помогают с жильем, выплатами, образованием и медициной. Но большинство стран со следующего года стараются максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выходить на работу и обеспечивать себя самостоятельно. Чего ждать украинцам за рубежом в 2024 году – читайте по ссылке.