Более 18 миллионов человек пересекли украинско-польскую границу с начала полномасштабного вторжения. Пограничники Польши обнародовали информацию о том, сколько раз украинцы проходили контрольные пункты из Украины в Польшу и наоборот.

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Миграция украинцев через польско-украинскую границу

За 31 декабря 2023 года на контрольно-пропускных пунктах из Украины в Польшу въехали 19,8 тысяч человек.

С 24 февраля 2022 года границу из Украины в Польшу пересекли более 18 миллионов 145 тысяч человек.

За 31 декабря из Польши в Украину въехали 11,2 тысячи человек.

С 24 февраля 2022 года границу из Польши в Украину пересекли более 16 миллионов 368 тысяч человек.

Украинцы продолжают ехать в Европу

За последнее время украинцев в Европе стало больше. Беженцы продолжают прибывать в безопасные страны, которые предлагают льготы, выплаты и помощь для переселенцев.

Количество украинцев под временной защитой растет во всех странах ЕС, кроме Дании. По последним данным Евростата, 4 миллиона 238 тысяч человек получили временную защиту в странах Европы. Больше всего беженцы уже месяц едут в Германию.

Большинство украинцев в октябре поехали в такие страны:

Германия – 20 465 человек;

Чехия – 6 490 человек;

Нидерланды – 4 005 человек.

Что ждет украинцев за границей в 2024 году?

Европейские государства принимают украинских беженцев уже почти 2 года: им помогают с жильем, выплатами, образованием и медициной. Но большинство стран со следующего года стараются максимально интегрировать беженцев – стимулировать их выходить на работу и обеспечивать себя самостоятельно. Чего ждать украинцам за рубежом в 2024 году – читайте по ссылке.