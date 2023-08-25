Британия выделила почти 15 миллионов долларов в поддержку украинских беженцев

Министерство по вопросам выравнивания, жилья и общин Великобритании объявило о значительной финансовой помощи в размере 11,5 миллиона фунтов стерлингов. Этот щедрый пакет направлен на поддержку украинских беженцев в знаменательное событие – День Независимости Украины.

Британия выделила финансовую помощь для украинских беженцев

Так, Британия выделила 11,5 миллиона фунтов стерлингов (более 14,5 миллиона долларов) для помощи украинским беженцам, которые сейчас живут в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

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Отмечается, что эта государственная поддержка предоставляется украинцам, чтобы они могли восстановить свою жизнь.

11,5 миллиона фунтов стерлингов... предоставляется для поддержки украинцев, приезжающих в страну, чтобы строить свою жизнь,

– говорится в сообщении.