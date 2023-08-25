Британия выделила финансовую помощь для украинских беженцев
Так, Британия выделила 11,5 миллиона фунтов стерлингов (более 14,5 миллиона долларов) для помощи украинским беженцам, которые сейчас живут в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.
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Отмечается, что эта государственная поддержка предоставляется украинцам, чтобы они могли восстановить свою жизнь.
11,5 миллиона фунтов стерлингов... предоставляется для поддержки украинцев, приезжающих в страну, чтобы строить свою жизнь,
– говорится в сообщении.
Приблизительно 10 000 украинцев получат пользу от инициативы по изучению языка, направленного на улучшение их перспектив трудоустройства. Эта интенсивная программа изучения английского языка будет предусматривать примерно 20 часов онлайн-обучения в неделю в течение 10 недель.
Чтобы увеличить трудоустройство, было объявлено о предоставлении дополнительной 12-недельной поддержки при трудоустройстве. Эта комплексная помощь включает ценные указания по стратегиям поиска работы, написанию профессиональной биографии и поддержке заявок.
Кроме того, у людей будет доступ к персонализированным индивидуальным консультациям, что даст им крайне необходимый путь для поддержки и руководства.
Британская помощь: что еще известно
В комплексных усилиях по помощи украинским беженцам правительство обнародовало ряд мер поддержки, в частности языковые курсы и помощь в трудоустройстве. Этот масштабный пакет предусматривает выделение 150 миллионов фунтов стерлингов местным властям, что позволит им предлагать долгосрочные решения по жилью украинцам, которые ищут убежища.
Также в рамках программы "Обитель для Украины" будет выделено более 650 миллионов фунтов стерлингов (821 миллион долларов) на увеличение "благодарственных" выплат гражданам Британии, участвующим в инициативе.