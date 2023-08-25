Британія виділила фінансову допомогу для українських біженців

Так, Британія виділила 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 14,5 мільйонів доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.

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Зазначається, що ця державна підтримка надається для українців, щоб вони могли відновити своє життя.

11,5 мільйона фунтів стерлінгів ... надається для підтримки українців, які приїжджають до країни, щоб будувати своє життя,

– йдеться у повідомленні.