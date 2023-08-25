Британія виділила фінансову допомогу для українських біженців
Так, Британія виділила 11,5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 14,5 мільйонів доларів) для допомоги українським біженцям, які зараз живуть в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії.
Читайте також Німеччина планує спростити правила набуття громадянства: що треба знати
Зазначається, що ця державна підтримка надається для українців, щоб вони могли відновити своє життя.
11,5 мільйона фунтів стерлінгів ... надається для підтримки українців, які приїжджають до країни, щоб будувати своє життя,
– йдеться у повідомленні.
Приблизно 10 000 українців отримають користь від ініціативи з вивчення мови, спрямованої на покращення їхніх перспектив працевлаштування. Ця інтенсивна програма вивчення англійської мови передбачатиме приблизно 20 годин онлайн-навчання на тиждень протягом 10 тижнів.
Щоб збільшити можливості працевлаштування, було оголошено про надання додаткової 12-тижневої підтримки при працевлаштуванні. Ця комплексна допомога включає цінні вказівки щодо стратегій пошуку роботи, написання професійної біографії та підтримку заявок.
Крім того, люди матимуть доступ до персоналізованих індивідуальних консультацій, що надасть їм вкрай необхідний шлях для підтримки та керівництва.
Британська допомога: що ще відомо
У комплексних зусиллях щодо допомоги українським біженцям уряд оприлюднив ряд заходів підтримки, зокрема мовні курси та допомогу в працевлаштуванні. Цей масштабний пакет передбачає виділення 150 мільйонів фунтів стерлінгів місцевій владі, що дозволить їм пропонувати довгострокові рішення щодо житла українцям, які шукають притулку.
Також у рамках програми "Оселі для України" буде виділено понад 650 мільйонів фунтів стерлінгів (821 мільйон доларів) на збільшення "подячних" виплат громадянам Британії, які беруть участь в ініціативі.