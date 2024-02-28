Речь идет о центральном пункте приема украинцев в городе Утрехт. Центр переполнен – прошлой ночью там ночевали 154 беженцев, а места есть только для 140 человек.

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В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинцев

Центральный пункт приема украинцев закрылся 27 февраля. Отмечается, что пункт сталкивается с критическим переполнением беженцами своего центрального пункта приема, что привело к его временному закрытию для новых лиц.

С указанной вместимостью в 140 человек, центр был вынужден принять 154 беженцев в ночь на 26 февраля, что повлекло перегрузку имеющихся ресурсов. Условия проживания усложнились из-за длинных очередей в санузлы и недостаточной приватности для беженцев, что побудило власти к закрытию центра для новых лиц.

Приемная зона расположена в зале 5 выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). Поскольку в Нидерландах больше нет места, украинцам некуда деваться. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку ежедневно в центр в Утрехте обращаются от 50 до 70 новых людей, в поисках помощи и поддержки. Двери пункта приема снова откроют, когда количество украинцев станет меньше чем 80.

Отныне украинцы, которые не нуждаются в немедленной помощи и не относятся к уязвимым категориям, должны найти жилье самостоятельно.

В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинцев / Фото ANP

Как отмечается на странице help-ukraine.nl, украинцы, которые прибыли в Нидерланды, имеют два пути получить временное жилье:

обратиться в одну из официальных локаций приема перемещенных лиц из Украины, где можно будет начать процесс регистрации; найти семью, которая примет к себе домой.

Заметим, немало украинцев направляются в страны Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Интеграция в чужой стране – это всегда о вызовах! Поэтому с какими проблемами сталкиваются украинцы в странах Балтии через два года войны – читайте в материале!