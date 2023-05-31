Более 10 тысяч пассажиров, которые полетят международными рейсами авиакомпании Air New Zealand в июне, станут на весы перед посадкой на рейс. Таким образом, крупнейший перевозчик Новой Зеландии хочет исследовать вес пассажиров и их ручной клади. Авиакомпания уверяет, что эти данные очень важны для обеспечения эффективной эксплуатации самолета.

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Взвесят ли каждого пассажира перед посадкой

Взвешивание пассажиров перед рейсом будет проходить у входа в зал ожидания на некоторых рейсах, вылетающих из международного аэропорта Окленда. Авиаперевозчик уверяет, что не стоит бояться или стесняться этой процедуры – о вашем весе никто не узнает, ведь данные скрыты. Процедура полностью добровольна.

Мы знаем, что стать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов в том, что нигде нет видимого дисплея. Никто не сможет увидеть ваш вес, даже мы. Это совершенно анонимно,

– уверяет сотрудник Air New Zealand Аластер Джеймс.

Зачем знать вес пассажиров

Такое взвешивание поможет вычислить средний вес пассажиров рейса. Дело в том, что пилоту перед каждым вылетом необходимо знать вес и центровку загруженного самолета. Поэтому заранее взвешивают все, что попадет на борт: от чемоданов до питания на рейсе. Для веса пассажиров, экипажа и ручной клади используют средние данные, которые можно получить благодаря таким исследованиям в аэропорту.

На борту должно быть взвешено все: даже обед для пассажиров / Фото airinsight.com

Недавно Air New Zealand представила свой роскошный авиаплацкарт. Инновационные спальные модули называются Skynest: здесь предусмотрено шесть удобных полок для сна. Отдых в спальном плацкарте будет включать постельное белье, одеяло, подушку и ушные затычки. 4-часовой отдых в Skynest может стоить 400 – 600 долларов. В авиакомпании заявили, что цена предварительная и может измениться.