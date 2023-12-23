Выставка Polar Dream заработала в Хорватии в декабре и стала одной из самых популярных локаций Загреба. Инсталляция открылась в предрождественскую неделю Адвента и будет работать и после Нового года.

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Северное сияние в бомбоубежище

На создание этой необычной локации художников вдохновило северное сияние: цвета, свет и структура. Выставку Polar Dream открыли в бывшем бомбоубежище – тоннеле Грич. Он выглядел довольно мрачным, но сказочная инсталляция очень его украсила и сделала модным местом.

С потолка тоннеля свисает легкая светлая ткань, которую подсвечивают разными цветами. Эта атмосфера напоминает магическую пещеру, сияющую разными красками. Особое настроение создают звуковые эффекты и подвижные полотна ткани.

Атмосфера Polar Dream / Фото Inia Herenčić

Гостям выставки рассказывают, как им лучше всего воплотить свою "полярную мечту". Аудиогид подсказывает, когда стоит сделать паузу, оглянуться и подумать о самых лучших моментах, которые им подарил 2023 год. А в финале посетителей ждет "свет в конце тоннеля".

Теперь сюда приходят немало посетителей – и хорваты, и туристы. Они фотографируются и записывают видео для блогов. Выставка, посвященная северному сиянию, стала популярным местом для молодежи.

Тоннель Грич расположен в центре Загреба. Его построили во время Второй мировой войны как бомбоубежище. После окончания войны он быстро стал заброшенным. Тоннель снова начали использовать в 90-х, чтобы проводить там мероприятия. Именно здесь состоялся один из первых рейвов в Хорватии.

В 2016 году тоннель Грич реконструировали и открыли для посетителей. Теперь он стал туристическим центром и местом проведения различных культурных мероприятий.