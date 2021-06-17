Поэтому сегодня как никогда важно знать, как уберечь себя и свои сбережения от мошенников, особенно в сети онлайн, где аферисты статистически чаще всего обманывают украинцев. Компания TransferGo поделилась специально разработанным графическим справочником. В нем международная платформа денежных онлайн-переводов рассказывает о всех мерах безопасности, связанных с личными финансами.

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Основные аспекты

Денежные переводы в онлайн-режиме – отличный способ переслать деньги куда нужно. Однако популярные решения всегда притягивают к себе неугомонных мошенников. Существует несколько простых шагов, которые помогут защитить ваши деньги в сети.

Конфиденциальность

Берегите свои личные данные, как самое ценное сокровище, и передавайте их только тем лицам, которым точно можете доверять.

Не сообщайте незнакомцам номера банковских карт и CVV-коды, размещенные на их обороте, а также ни при каких обстоятельствах не передавайте свои данные для входа в личные аккаунты, в том числе на платформу надежных денежных переводов TransferGo.

Никогда не передавайте данные для входа в личные аккаунты / Скриншот сайта TransferGo

Безопасность

О безопасности вашего цифрового мира стоит заботиться так же как и о собственном жилье. Согласитесь, всегда неприятно, когда в доме появляются непрошеные насекомые или вредители.

Так же и в сетевом пространстве – не допускайте появления вирусов или вредоносных программ, в том числе постоянно обновляйте операционную систему на своих гаджетах и ​​используйте актуальное антивирусное программное обеспечение.

На компьютерах с общим доступом никогда не храните свои данные и всегда выходите из авторизованных аккаунтов после окончания работы. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и будьте особенно внимательны при общении с незнакомцами в интернете, а лучше и вообще с ними не общайтесь.

Ограничьте коммуникацию с незнакомцами в интернете / Фото Pexels

Характерные черты мошенников

Мошенничество может иметь самые разные формы и схемы, однако всех аферистов объединяют подобные методы. Будьте особенно осторожны, если:

вас просят прислать деньги на другой счет;



запугивают, что кто-то или что-то в опасности, и побуждают выполнить определенное действие;



подгоняют или давят на вас, чтобы вы поскорее отправили средства;



спрашивают, сколько денег у вас на счете;



пытаются выманить ваши коды доступов, пароли, PIN-коды, данные банковской карты или другие персональные данные.

Графический справочник от TransferGo

Возьмите за правило – всегда остановиться и хорошо подумать, прежде чем переводить куда-то деньги. Проверяйте каждого, кто просит вас об оплате – официальные учреждения никогда не будут пренебрегать вашим запросом предоставить все необходимые доказательства, что они – это действительно они.

Оперативно реагируйте, когда кажется, что вы стали жертвой мошеннической схемы, прежде всего немедленно обращайтесь в службу поддержки банка или финансового учреждения. В частности, служба поддержки компании TransferGo общается на 9 языках, в том числе на русском и украинском.

Что касается онлайн-переводов, то компания TransferGo регулярно проверяет и совершенствует собственную систему безопасности пользователей, чтобы клиенты могли надежно отправлять деньги родным и близким, без скрытых комиссий или дополнительных доплат.

Компания создала отдельный графический справочник, который поможет украинцам запомнить все правила финансового поведения в онлайн и убережет их от мошеннических схем.

Как не попасть на крючок мошенников: графический справочник от TransferGo

Больше советов по безопасности в сети можно найти по ссылке.

Другие виды мошенничества

Упомянутые выше советы касаются каждого, независимо от возраста или страны проживания, однако отечественные мошенники пошли дальше, и придумали еще больше способов обмануть доверчивых украинцев.

Предложения работы

Возможность удаленной работы с хорошей оплатой труда привлекает каждого, тем более во времена пандемии. Однако не слишком ли хорошо выглядит вакансия, чтобы быть правдой? Если вас не приглашают на собеседование, не проверяют наличие опыта и другие навыки, то, скорее всего, вы попали на мошенника.

Часто аферисты предлагают зарегистрироваться на онлайн-сервисе с номером телефона другого человека, будто для того, чтобы создать ваш "рабочий" аккаунт и пройти верификацию со своими документами.

Пример схемы, когда мошенники от имени компании TransferGo предлагают работу / Скриншот TransferGo

Всегда обращайте внимание, где размещена вакансия, в частности есть ли она на официальном сайте компании. Будьте особенно осторожны на платформе телеграмм, поскольку крупные корпорации не будут размещать свои свободные должности исключительно там.

Если вакансия является не фейковой, то вы сможете найти ее и на других порталах, в частности на официальных сайтах и в профилях LinkedIn.

Покупка аккаунтов

В просторах интернета существует множество предложений заработать небольшие суммы в размере 100 – 500 гривен за продажу или "аренду" личных аккаунтов. Никогда не ведитесь на подобные предложения, ведь мошенник может даже заплатить вам тех несколько сотен гривен, а впоследствии элементарно обмануть вас, сняв все доступные деньги с вашего счета.

Пример мошеннического объявления о покупке личных аккаунтов / Скриншот с платформы фейсбук