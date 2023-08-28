Один из курортов Индонезии будет взимать с туристов обязательный сбор: сколько придется выложить

Власти Бали объявили о своих планах ввести новый налог, специально направленный на туристов, посещающих известный индонезийский остров. Он должен вступить в силу с февраля 2024 года.

Бали начнет взимать сбор с туристов за въезд

Новый налог является частью масштабных шагов тропического острова, направленных на очищение туристической сферы. Собранные средства будут использованы для сохранения коралловых рифов, мангровых зарослей и других экологических проектов. Об этом заявил Текорда Багус Пемаюн, глава туристического офиса.

Читайте также Слишком популярны, чтобы спокойно жить: австрийский городок никак не прогонит туристов

Да, иностранные посетители должны заплатить 150 000 рупий (10 долларов) за каждого человека за въезд на остров. Сбор должен быть уплачен до или во время прибытия, остальные детали еще не обсуждаются.

К слову, идея ввести туристический налог на Бали появилась уже давно, но власти острова постоянно переносили дату запуска. Так что уже с февраля 2024 года он вступит в силу.

Хотя туристический сектор Бали еще не полностью оправился от пандемии, он уже борется с потоком посетителей, которые плохо ведут себя, что ухудшило уровень преступности и вызвало негодование жителей. В этом году остров депортировал сотни туристов и издал инструкции по поводу того, как им следует вести себя, в частности, как уважать местные обычаи и ритуалы.

На Бали ввели строгие ограничения для туристов

На самом популярном острове Индонезии – Бали – ввели серьезные запреты для туристов. Из интересного: нельзя фотографироваться обнаженными в святых местах и ругать власть в соцсетях. За нарушение грозит депортация. Губернатор Бали Ваян Костер ввел строгие ограничения как для туристов, так и местных жителей. Теперь подниматься на священные горы или даже находиться рядом с ними можно только во время специальных церемоний. На Бали введут туристический налог / Фото UnSplash