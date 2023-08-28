В Австрии жители города Гальштат вышли на акцию против массового туризма. Они посреди белого дня заблокировали проезд по туннелю с плакатами и лозунгами, чтобы им дали спокойно пожить в собственном доме.

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Гальштат против туристов

В небольшом Гальштате, который входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО, проживает всего 700 человек. Но в разгар туристического сезона его посещают до 10 тысяч путешественников всего за один день! Да, туризм экономически очень выгоден для города, но со временем посетителей стало многовато.

Австрийцам надоели толпы туристов, потому они собрались на акцию протеста. Местные жители потребовали ограничить количество путешественников и запретить экскурсионные автобусы после 17:00.

Чтобы лучше донести свои требования к власти, они на 15 минут заблокировали движение транспорта по главному тоннелю города. На въезде в Гальштат образовалась немалая пробка, но акция прошла без инцидентов или задержаний.

Австрийцы перекрыли тоннель / Фото Hörmandinger

Гальштат с его живописными домиками на берегу прекрасного альпийского озера действительно смотрится незабываемо. В 2006 году эта локация "засветилась" в южнокорейской романтической драме, поэтому сюда бросилась волна туристов из Азии. Через 6 лет в Китае даже была построена копия города.

Пейзаж Гальштата, наиболее привлекающий путешественников / Фото Unsplash

Антиселфи забор

Путешественники приезжали сюда, прежде всего, чтобы сделать селфи или романтическое фото со своей половинкой на берегу альпийского озера. Но не всем это удавалось. Так как сообразительные австрийцы придумали перекрыть фотозону с роскошным видом… деревянным забором.

Австрийцы пытались помешать туристам делать фото / Фото AFP

Так они пытались протестовать против чрезмерного туризма, толп на улице и шумового загрязнения недавно спокойного альпийского города. Но вскоре забор убрали.

Мэр Гальштата заявил, что попытается на треть сократить количество туристических автобусов, привозящих путешественников в город.