Туристов в четыре раза больше, чем местных: какая страна мира считается наиболее переполненной

Далее в рейтинге следуют Гонконг и Греция.

Как насчет городов?

Топ-3 самых переполненных туристами городов мира сформировали исключительно тайские города:

Пхукет (118,5 туриста на одного местного);

Паттая (98,7 туриста на одного местного);

Краби (72,2 гостя на одного жителя).

Среди европейских городов Ираклион в Греции стал лидером, обеспечив себе седьмое место с соотношением 22 туристов на одного местного жителя. С небольшим отрывом идет Родос, еще один греческий город, занимающий девятое место с заметным показателем 20,3 гостя на жителя. Между тем, итальянская Венеция заняла восьмое место, похваставшись соотношением 21,3 иностранных посетителя на одного местного жителя.

Популярный австрийский Гальштат сражается с туристами

при этом топ-3 наименее перегруженных туристами городов мира сформировали Рио-де-Жанейро (Бразилия), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Пекин (Китай).

В конце августа жители Гальштата перекрыли въезд в поселок, протестуя против прибытия новых посетителей. Местные жители потребовали ограничить количество путешественников и запретить экскурсионные автобусы после 17:00. Чтобы лучше донести свои требования к власти, они на 15 минут заблокировали движение транспорта по главному тоннелю города.

Гальштат в Австрии / Фото UnSplash

А еще раньше местные жители пытались намеренно испортить туристам любимую фотозону – пейзаж над озером. Путешественники приезжали сюда, прежде всего, чтобы совершить селфи или романтическое фото со своей половинкой на берегу альпийского озера. Но не всем это удавалось. Ибо сообразительные австрийцы придумали загородить фотозону с роскошным видом на деревянный забор.

Теперь австрийцы настолько устали от туристов, что хотят ввести систему платного въезда. Пока что окончательное решение об этом не было принято, но власти задумались над таким вариантом.