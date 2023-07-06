Японская авиакомпания запускает прокат одежды, чтобы пассажиры брали меньше багажа

Japan Airlines запускает услугу аренды одежды, чтобы клиенты перевозили меньше багажа. Все это ради экологии.

Авиакомпания тестирует услугу проката одежды Any Wear, Anywhere. Она предлагает пассажирам заранее выбрать комплект вещей, который сразу доставят в японскую гостиницу или апартаменты, где остановится путешественник.

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Гардероб напрокат

Главная идея в том, чтобы уменьшить выбросы топлива и углерода и сделать путешествие менее вредным для окружающей среды. Все это абсолютно реально, если самолет будет перевозить меньше багажа.

Услуга проката одежды уже доступна и будет работать в тестовом режиме до августа. Можно подобрать и заказать до девяти позиций на период до двух недель. Набор включает в себя сочетание верха, низа и верхней одежды. Подборку можно подстроить по стилю, сезону и размеру. Цена на аренду капсулы одежды стартует с 28 долларов (за пять вещей).

К примеру, комплект женской одежды smart casual включает черный теплый пиджак, три свитера, два топа, две пары широких брюк и юбку. А мужчины могут заказать набор из пуховика, двух свитеров, двух пар брюк и худи.

Комплекты арендной одежды на выбор / Фото из пресрелиза Japan Airlines

Нести ответственность за закупку, стирку и доставку стильных комплектов будет одна из крупнейших торговых компаний Японии Sumitomo. Саму одежду для аренды возьмут из остатков в магазинах и подержанной одежды хорошего качества.

В рамках этого эксперимента Japan Airlines будет отслеживать изменение веса зарегистрированного багажа пассажиров и изучать, как это влияет на выбросы углерода. Но авиакомпания опасается, что пассажиры просто заменят пространство в чемодане, где должна быть одежда, другими вещами.

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