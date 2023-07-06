Авиакомпания тестирует услугу проката одежды Any Wear, Anywhere. Она предлагает пассажирам заранее выбрать комплект вещей, который сразу доставят в японскую гостиницу или апартаменты, где остановится путешественник.

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Гардероб напрокат

Главная идея в том, чтобы уменьшить выбросы топлива и углерода и сделать путешествие менее вредным для окружающей среды. Все это абсолютно реально, если самолет будет перевозить меньше багажа.

Услуга проката одежды уже доступна и будет работать в тестовом режиме до августа. Можно подобрать и заказать до девяти позиций на период до двух недель. Набор включает в себя сочетание верха, низа и верхней одежды. Подборку можно подстроить по стилю, сезону и размеру. Цена на аренду капсулы одежды стартует с 28 долларов (за пять вещей).

К примеру, комплект женской одежды smart casual включает черный теплый пиджак, три свитера, два топа, две пары широких брюк и юбку. А мужчины могут заказать набор из пуховика, двух свитеров, двух пар брюк и худи.

Комплекты арендной одежды на выбор / Фото из пресрелиза Japan Airlines

Нести ответственность за закупку, стирку и доставку стильных комплектов будет одна из крупнейших торговых компаний Японии Sumitomo. Саму одежду для аренды возьмут из остатков в магазинах и подержанной одежды хорошего качества.

В рамках этого эксперимента Japan Airlines будет отслеживать изменение веса зарегистрированного багажа пассажиров и изучать, как это влияет на выбросы углерода. Но авиакомпания опасается, что пассажиры просто заменят пространство в чемодане, где должна быть одежда, другими вещами.

Напомним, страны Европы постепенно отказываются от междугородных авиарейсов, если их можно заменить более экологичными поездами. Такое решение уже приняли во Франции и рассматривают в Испании.