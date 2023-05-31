Пассажиров авиакомпании из Новой Зеландии будут взвешивать перед полетом: зачем

Пассажиров Air New Zealand будут просить вставать на весы перед вылетом. Перевозчик уверяет, что такая процедура очень важна для "безопасной эксплуатации самолета".

Более 10 тысяч пассажиров, которые полетят международными рейсами авиакомпании Air New Zealand в июне, станут на весы перед посадкой на рейс. Таким образом, крупнейший перевозчик Новой Зеландии хочет исследовать вес пассажиров и их ручной клади. Авиакомпания уверяет, что эти данные очень важны для обеспечения эффективной эксплуатации самолета.

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Взвесят ли каждого пассажира перед посадкой

Взвешивание пассажиров перед рейсом будет проходить у входа в зал ожидания на некоторых рейсах, вылетающих из международного аэропорта Окленда. Авиаперевозчик уверяет, что не стоит бояться или стесняться этой процедуры – о вашем весе никто не узнает, ведь данные скрыты. Процедура полностью добровольна.

Мы знаем, что стать на весы может быть непросто. Мы хотим заверить наших клиентов в том, что нигде нет видимого дисплея. Никто не сможет увидеть ваш вес, даже мы. Это совершенно анонимно,

– уверяет сотрудник Air New Zealand Аластер Джеймс.

Зачем знать вес пассажиров

Такое взвешивание поможет вычислить средний вес пассажиров рейса. Дело в том, что пилоту перед каждым вылетом необходимо знать вес и центровку загруженного самолета. Поэтому заранее взвешивают все, что попадет на борт: от чемоданов до питания на рейсе. Для веса пассажиров, экипажа и ручной клади используют средние данные, которые можно получить благодаря таким исследованиям в аэропорту.

На борту должно быть взвешено все: даже обед для пассажиров / Фото airinsight.com

Недавно Air New Zealand представила свой роскошный авиаплацкарт. Инновационные спальные модули называются Skynest: здесь предусмотрено шесть удобных полок для сна. Отдых в спальном плацкарте будет включать постельное белье, одеяло, подушку и ушные затычки. 4-часовой отдых в Skynest может стоить 400 – 600 долларов. В авиакомпании заявили, что цена предварительная и может измениться.