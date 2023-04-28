Для чего авиакомпании используют ИИ

Маршруты определенных рейсов становятся все длиннее, и авиакомпании обращаются к искусственному интеллекту, чтобы облегчить эти дальние маршруты.

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Air New Zealand и Qantas, например, используют ИИ, чтобы определить более экономные маршруты и избежать дозаправки самолетов.

С одной стороны, вы хотите уменьшить запасы топлива, но вы хотите иметь достаточно, чтобы был высокий шанс сделать это без остановок. Это еще одна причина, почему нужна система, которая вычисляет эффективно и быстро, поскольку приходится очень часто менять результат,

– заявил Раймунд Зопп, соучредитель компании Flightkeys.

Он подчеркнул, что планирование полетов особенно важно на этих сверхдалеких маршрутах и, по его словам, оно должно быть быстрым.

Какие компании также обращаются в ИИ

Swiss также использует эту технологию для оптимизации рейсов. Lufthansa – чтобы прогнозировать направление ветра и избежать задержек и отмены рейсов.

По данным Fortune, другие перевозчики, такие как Delta Air Lines, JetBlue и American Airlines, также инвестируют в ИИ.

Кстати, недавно Expedia интегрировала искусственный интеллект в свой сервис. Теперь ChatGPT помогает путешественникам планировать их поездки.