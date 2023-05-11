Модули получили название Skynest и предполагают шесть полок для сна: по три в два ряда. Отдохнуть в них могут пассажиры экономкласса во время дальних рейсов. Услуга не рассчитана на пассажиров бизнес-класса, поскольку они летят на трансформируемых в кровать креслах.

Читайте также Wizz Air открыл продажу билетов на 9 новых рейсов: куда будет летать

4-часовой отдых в Skynest может стоить 400 – 600 долларов. В авиакомпании заявили, что цена предварительная и может измениться.

Отдых в спальном модуле включает в себя постельное белье, одеяло, подушку и ушные затычки. В конце каждой сессии свет будет постепенно нарастать, чтобы разбудить пассажира. Однако, если крепкий сон не позволит путешественнику проснуться, его вежливо разбудит бортпроводник, отметили в Air New Zealand.

Буферное время между сессиями составит 30 минут. За это время персонал сменит постель и подготовит полки ко сну следующих пассажиров.

Забронировать спальное место сразу на весь перелет не получится. Каждый пассажир может оплатить всего одну 4-часовую сессию отдыха в Skynest. Это сделано специально, чтобы больше пассажиров могло отдохнуть во время дальних рейсов.

Детали установки авиаплацкарты

Air New Zealand планирует установить спальные модули в самолеты, летающие на популярных маршрутах из Окленда в Нью-Йорк и Чикаго продолжительностью 15 и 16 часов соответственно. Услуга станет доступна с сентября 2024 года.

Пока как альтернативу авиаперевозчик предлагает забронировать пассажирам экономкласса ряд трех кресел на дальних рейсах и комплект для сна из подушки, одеяла и матраса. Услуга называется Economy Skycouch и делает перелет дороже почти в три раза.

Услуга Skycouch в экономклассе Air New Zealand / Фото Air New Zealand