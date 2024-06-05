Блейн – основатель BlueSky Wealth Advisors. Все свои деньги он заработал собственными усилиями и не собирается тратить даже сотню долларов на какие-то, по его мнению, глупости. В частности, Блейн заметил, что миллионеры стараются не делать импульсивных покупок.

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На какие 3 вещи миллионер не будет тратить деньги в отпуске

Еда, напитки и WiFi на борту самолета. Конечно, для кого-то это может быть просто необходимо. В то же время Блейк считает, что можно найти лучшее назначением своим деньгам. Миллионер считает, что еда и напитки на борту – дорогие и не самого лучшего качества. Между тем WiFi во время полета ему вообще не нужен. Гораздо лучше побыть немного "офлайн".

Хрупкие предметы. Особенно – коллекционные. Сначала такая покупка может казаться хорошей инвестицией. Однако чтобы довезти ее из отпуска, можно потратить целое состояние. При этом никто не даст гарантии, что ничто не треснет или не отколется. Поэтому Блейн старается покупать домой более практичные вещи.

Дешевые сувениры. Эти традиционные брелки, футболки, магнитики. Блейн считает, что в длительной перспективе они не имеют никакой ценности. Миллионер коллекционирует впечатления, а не магнитики. А если и покупает что-то, то исключительно предметы, которые имеют аутентичное культурное значение.