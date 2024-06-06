Кожне крісло у цих літаках обладнане сенсорним екраном. Звичайно, пасажири можуть дивитися фільми або серіали. Однак відтепер є ще й одна функція – спілкування з іншими людьми, які перебувають на борту.

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Наголошують, що цей сервіс може особливо допомогти пасажирам, які подорожують з друзями та родичами, а ті сидять в іншій частині літака. Під час тривалого польоту можна вбити час, спілкуючись у текстовому режимі як-от через месенджер або на смартфоні. Для цього не потрібно буде платити за Wi-Fi. До слова, мільйонери не рекомендують цього робити.

Як користуватися чатом

Користуватися чатом – дуже просто. Спершу потрібно обрати необхідну опцію на екрані, вмонтовану у спинку крісла попереду. Далі варто натиснути "новий чат" та ввести номер крісла пасажира, з яким хочеться поспілкуватися. Якщо він схвалить запит, чат запрацює.

Наголошують, що це може змінити епоху польотів у кращу сторону. Відтепер пасажири зможуть легко спілкуватися між собою, не доплачуючи за місця поруч. Водночас у перспективі це може анулювати популярну послугу на борту.