Велосипедист проехал маршрут в виде линии границы нашего государства за 8 часов и 40 минут. Британец выложил оригинальную карту Украины в своем Твиттере и написал: "нарисовал сегодня карту Украины... своим велосипедом".

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"‎Нарисовал" Украину на велосипеде

Том Хашеми рассказал, что сначала хотел проехать маршрут в виде другого украинского символа – тризуба. Но его прямые линии было бы сложно наложить на улицы Лондона в GPS-навигаторе. Поэтому британец решил все-таки реализовать карту.

Вело-карта Украины в Великобритании / Фото Твиттер Тома Хашеми

Я начал рисовать маршрут на глаз, стараясь быть точнее. Потом я сделал снимок с экрана телефона, наложил его на реальную карту Украины и подстраивался под улицы, чтобы получить похожие линии.

– рассказал велосипедист.

Велосипед Тома в цветах украинского и британского флагов / Фото Твиттер Тома Хашеми

Интересно! Том Хашеми уже не в первый раз поддерживает Украину. В апреле он преодолел 2 тысячи километров из Лондона в Украину, чтобы собрать деньги на украинских беженцев. Вы только взгляните на его желто-голубой велосипед!