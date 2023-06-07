Так, в Польше на благотворительном аукционе продали уникальные шахматы, чтобы помочь украинским детям. Они сделаны краковским резчиком Лукашем Вичаржем и подписаны лучшим состоянием на сегодня польским гроссмейстером Яном Кшиштофом Дудой.

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Цена, которую заплатил победитель аукциона – 7000 злотых. Все вырученные средства будут направлены на организацию гуманитарного транспорта для помощи детям в Украине. Прежде всего, потерявших родителей на войне.

В частности, за них приобретут съедобные продукты, школьные принадлежности, игрушки, обувь и средства гигиены.

Уникальные шахматы, представленные на аукционе / Фото onebid.pl

Инициатором благотворительного аукциона стал Фонд "TEAM KRAKÓW". Специально для него заказали шахматы у краковского мастера. Фигуры выполнены в цвете украинского флага и имеют высоту 16 сантиметров. Шахматы вырезаны из дерева липы, патинированы и оклеены войлоком.

Шахматная доска имеет размеры 60х60 сантиметров, и инкрустированным шпоном и внутри обшита войлоком.

Это – единственный экземпляр шахмат и второго такого не будет. В этом и состоит их уникальность.

В Польше на аукционе продали уникальные шахматы / Фото onebid.pl