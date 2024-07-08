Прочь: в Барселоне прошли масштабные протесты против туристов, их поливали водой
Источник:Daily Mail
Испания – одна из самых популярных стран среди путешественников. Однако летом 2024 года ее всколыхнули масштабные антитуристические протесты. Очень масштабный – состоялся в Барселоне.
Сначала протесты против туристов начались на Канарских островах. Впоследствии эстафету перехватили Балеарские. Теперь дошла очередь Барселоны.
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Главное об антитуристическом протесте в Барселоне
Участие в протестах приняли по меньшей мере 2800 местных жителей. Они выкрикивали лозунги "Туристы, вон из нашего района", "Барселона не продается" и "Туристы, убирайтесь домой". Кроме того, некоторые протестующие атаковали туристов из водяных пистолетов.
Туристов пытаются выгнать из Барселоны / Скриншот с видео
Местные жители отмечают, что жизнь в Барселоне стала фактически невыносимой. Только за последние 10 лет стоимость аренды выросла более чем на 60%.
Протест в Барселоне: смотрите видео
Люди жалуются, что даже не могут получить доступ к нужным им магазинам.
Местные магазины закрываются, чтобы освободить место для магазинов, которые не обслуживают потребности районов. Люди не могут позволить себе арендную плату,
– рассказала местная жительница.
Протестующие пытаются добиться, чтобы Барселона снова стала комфортной для жизни. К слову, первые результаты уже есть: уже с 2029 года туристам не будут сдавать в аренду квартиры, им останутся только гостиницы.