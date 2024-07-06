В разгар туристического сезона на Майорке решили ввести ограничения на воду. Это сделали, чтобы эффективно бороться с "чрезвычайной ситуацией". Так остров пытается подготовиться к пиковому времени прибытия туристов. Сейчас на Майорке – засуха, и это существенно влияет на ситуацию с водой.

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После водного кризиса, который мы пережили, и полного восстановления муниципальной сети, танкеры больше не могут гарантировать нам минимальный запас воды для снабжения населения летом, когда потребление становится все выше,

– заявили в мэрии.

Воды на Майорке не будет 17 часов в сутки

Экономическая ситуация на Балеарских островах довольно сложная. Поэтому местные власти решили больше не тратить деньги на аренду водовозов. Вместо этого на Майорке вводят ограничения. Ежесуточно подача воды будет прекращаться с 23:00 до 16:00. Сейчас один человек на территории острова за сутки не сможет потратить больше, чем 75 литров.



Майорку называют раем на Земле / Unsplash

Местные жители возмущаются из-за этого решения. В то же время их пытаются успокоить тем, что ограничения – временные. Рано или поздно их отменят. Нужно лишь запастись терпением.