Спершу протести проти туристів розпочалися на Канарських островах. Згодом естафету перехопили Балеарські. Тепер дійшла черга Барселони.

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Головне про антитуристичний протест у Барселоні

Участь у протестах взяли щонайменше 2800 місцевих мешканців. Вони вигукували гасла "Туристи, геть із нашого району", "Барселона не продається" і "Туристи, забирайтеся додому". Окрім того, деякі протестувальники атакували туристів з водяних пістолетів.



Туристів намагаються вигнати з Барселони / Скриншот з відео

Місцеві мешканці наголошують, що життя у Барселоні стало фактично нестерпним. Лише упродовж останніх 10 років вартість оренди зросла на понад 60%.

Протест у Барселоні: дивіться відео

Люди скаржаться, що навіть не можуть отримати доступ до потрібних їм крамниць.

Місцеві магазини закриваються, щоб звільнити місце для магазинів, які не обслуговують потреби районів. Люди не можуть дозволити собі орендну плату,

– розповіла місцева мешканка.

Протестувальники намагаються добитися, аби Барселона знову стала комфортною для життя. До слова, перші результати вже є: вже з 2029 року туристам не здаватимуть в оренду квартири, їм залишаться лише готелі.