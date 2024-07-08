Сначала протесты против туристов начались на Канарских островах. Впоследствии эстафету перехватили Балеарские. Теперь дошла очередь Барселоны.

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Главное об антитуристическом протесте в Барселоне

Участие в протестах приняли по меньшей мере 2800 местных жителей. Они выкрикивали лозунги "Туристы, вон из нашего района", "Барселона не продается" и "Туристы, убирайтесь домой". Кроме того, некоторые протестующие атаковали туристов из водяных пистолетов.



Туристов пытаются выгнать из Барселоны / Скриншот с видео

Местные жители отмечают, что жизнь в Барселоне стала фактически невыносимой. Только за последние 10 лет стоимость аренды выросла более чем на 60%.

Протест в Барселоне: смотрите видео

Люди жалуются, что даже не могут получить доступ к нужным им магазинам.

Местные магазины закрываются, чтобы освободить место для магазинов, которые не обслуживают потребности районов. Люди не могут позволить себе арендную плату,

– рассказала местная жительница.

Протестующие пытаются добиться, чтобы Барселона снова стала комфортной для жизни. К слову, первые результаты уже есть: уже с 2029 года туристам не будут сдавать в аренду квартиры, им останутся только гостиницы.