Только 20 000 человек в день и в указанное время: Акрополь впервые вводит ограничения

В Афинах наблюдается растущий наплыв туристов. Поэтому для Акрополя вводят ограничения – такое решение принимают впервые за всю историю.

Акрополь вводит ограничения для туристов

Уже к концу месяца там начнут использовать Тайм-слоты и электронные билеты. В планах также увеличить количество входов и выходов.

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Так, с 4 сентября там начнут использовать тайм-слоты для посетителей. Посещать достопримечательность сможет только 20 000 человек в день. При этом время нужно будет забронировать заранее.

В июне и июле этого года в известном древнем месте резко увеличилось количество посетителей с существенным завершением пандемии COVID-19 и возвращающимися в страну волнами туристов. Их численность увеличилась на 80% по сравнению с данными 2019 года. И этот показатель будет расти, уверены власти.

Сейчас Акрополь – самый посещаемый памятник Греции. В день он принимает около 17 000 человек.

Из-за большого наплыва туристов в Афины для Акрополя вводят ограничения / Фото UnSplash

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