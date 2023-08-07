Только 20 000 человек в день и в указанное время: Акрополь впервые вводит ограничения
Источник:The National Herald
В Афинах наблюдается растущий наплыв туристов. Поэтому для Акрополя вводят ограничения – такое решение принимают впервые за всю историю.
Акрополь вводит ограничения для туристов
Уже к концу месяца там начнут использовать Тайм-слоты и электронные билеты. В планах также увеличить количество входов и выходов.
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Так, с 4 сентября там начнут использовать тайм-слоты для посетителей. Посещать достопримечательность сможет только 20 000 человек в день. При этом время нужно будет забронировать заранее.
В июне и июле этого года в известном древнем месте резко увеличилось количество посетителей с существенным завершением пандемии COVID-19 и возвращающимися в страну волнами туристов. Их численность увеличилась на 80% по сравнению с данными 2019 года. И этот показатель будет расти, уверены власти.
Сейчас Акрополь – самый посещаемый памятник Греции. В день он принимает около 17 000 человек.
Из-за большого наплыва туристов в Афины для Акрополя вводят ограничения / Фото UnSplash
Рим ограничит доступ к фонтану Треви
Власть Рима решила ограничить доступ к всемирно известному фонтану Треви. Все из-за недобросовестных туристов. Последний инцидент, подпитавший волну местного недовольства, связан с туристом, использовавшим фонтан Треви как объект аквапарка, нырнув из одной из статуй в бассейн. Это произошло ночью в четверг, 27 июля. Толпа, наблюдавшая за ним, снимала этот акт и аплодировала ему. Как сообщается, мужчину позже оштрафовала полиция.
Фонтан Треви, датируемый 18 веком и считающийся шедевром барокко, регулярно подвергается "неуважению", даже если огражден и охраняется. Поэтому советник Онорато, который отвечает за политику туризма и мероприятий в городском совете, обратился в министерство культуры Италии с просьбой разработать ограничения для посещения знаменитого места.
Если решение будет принято, на входе в памятник установят турникеты. Возможно, также будут взиматься плата за проход.