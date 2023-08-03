Правительство Греции готово бесплатно принять туристов на недельный отдых на Родосе. Так возместят отпуск тем путешественникам, которые не смогли полноценно насладиться островом из-за лесных пожаров в июле.

Читайте также В Турции придумали налог для туристов, экономящих на гостиницах

Бесплатная неделя на Родосе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сейчас ситуация "вернулась в нормальное состояние", то есть лесные пожары и аномальная жара уже не будут мешать качественному отдыху. Также власти страны понимают, что стихия "причинила определенные неудобства" для туристов. Поэтому они готовы пригласить их в Грецию еще раз и покрыть все расходы.

Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью,

– заявил греческий премьер.

Разрушительные пожары в Греции

Напомним, в июле популярную для туристов Грецию охватила экстремальная жара и мощные пожары. В этом году высокая температура в стране держалась очень долго, достигая 46°C. Только в течение суток 29 июля здесь одновременно тушили более 50 лесных пожаров.

На греческом острове Родос из-за пламени пришлось эвакуировать около 20 тысяч человек. Туристы вынуждены были идти пешком от отелей, к которым уже подбирался огонь. Отдыхающих временно разместили в местных спортзалах и школах. А после этого некоторые улетели домой эвакуационными рейсами.

Лесные пожары на Родосе / Фото AP Photo

Эксперты полагают, что летняя экстремальная жара в Европе в ближайшие годы станет типичным явлением. Потому уже сейчас путешественники начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отпуска летом. А некоторые страховые компании даже начали предлагать туристические страховки на случай аномальной жары.