Правительство Греции готово бесплатно принять туристов на недельный отдых на Родосе. Так возместят отпуск тем путешественникам, которые не смогли полноценно насладиться островом из-за лесных пожаров в июле.
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Бесплатная неделя на Родосе
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сейчас ситуация "вернулась в нормальное состояние", то есть лесные пожары и аномальная жара уже не будут мешать качественному отдыху. Также власти страны понимают, что стихия "причинила определенные неудобства" для туристов. Поэтому они готовы пригласить их в Грецию еще раз и покрыть все расходы.
Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью,
– заявил греческий премьер.
Разрушительные пожары в Греции
Напомним, в июле популярную для туристов Грецию охватила экстремальная жара и мощные пожары. В этом году высокая температура в стране держалась очень долго, достигая 46°C. Только в течение суток 29 июля здесь одновременно тушили более 50 лесных пожаров.
На греческом острове Родос из-за пламени пришлось эвакуировать около 20 тысяч человек. Туристы вынуждены были идти пешком от отелей, к которым уже подбирался огонь. Отдыхающих временно разместили в местных спортзалах и школах. А после этого некоторые улетели домой эвакуационными рейсами.
Лесные пожары на Родосе / Фото AP Photo