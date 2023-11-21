Так, рост онлайн-сервисов и совместной экономики способствовал краткосрочной аренде комнат и резиденций, часто осуществляется через платформы Airbnb и Booking. Какие будут новые правила – читайте дальше!

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Airbnb договорился с ЕС о краткосрочной аренде

По новым правилам, платформы бронирования, как Airbnb, Booking.com и другие, должны регулярно передавать данные о своей работе европейским властям. Владельцев квартир будут серьезнее проверять, но критерии всем стандартизируют.

В ЕС надеются, что новые правила упростят жизнь путешественникам и защитят местные комфорты.

Хотя краткосрочное бронирование жилья приносит преимущества хозяевам и туристам, оно может представлять проблемы для некоторых местных общин, которые сталкиваются с нехваткой недорогого жилья,

– отмечает Европарламент.

Кроме того, они отметили, что новые правила предлагают стандартизированные критерии регистрации для хозяев и краткосрочной аренды недвижимости, в частности присвоение отличительного регистрационного номера для отображения на вебсайтах недвижимости.

Основной целью является улучшение сбора и распространения данных от хостов и онлайн-платформ. Полученные данные будут обмениваться между государственными администрациями по всему ЕС. Это укрепит статистику туризма и предоставит администрациям возможность бороться с незаконными предложениями.

Также эта инициатива будет иметь ключевое значение для развития более устойчивой экосистемы туризма, соответствующей цифровому переходу.

Airbnb договорился с властями ЕС о правилах краткосрочной аренды / Фото UnSplash

Кроме того, парламент ЕС сообщил, что страны-члены еще создадут единые цифровые точки входа для упрощения сбора и обмена информацией. В результате эти точки входа будут обеспечивать бесперебойное взаимодействие и поддержание надежных мер защиты данных.

Украинцы могут получить бесплатное жилье на Airbnb

Международная организация United for Ukraine объявила о возобновлении своей программы по предоставлению жилья для украинских беженцев в Европе. Получить краткосрочное размещение от Airbnb украинцы могут до 31 декабря 2023 года.

Эта программа предназначена только для лиц, которые в предыдущие разы не пользовались жилыми услугами от UFU. Человек может получить жилье всего один раз и на 30 дней максимум. Какие категории лиц претендуют на него – читайте по ссылке!