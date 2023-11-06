Международная организация United for Ukraine объявила о возобновлении своей программы по предоставлению жилья для украинских беженцев в Европе. Получить краткосрочное размещение от Airbnb украинцы могут до 31 декабря 2023 года. Для кого именно доступна программа и как подать заявку – далее в материале.

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Подробнее о программе

С февраля 2022 года организация United for Ukraine совместно с Airbnb помогла найти жилье для более чем 12 тысяч украинских беженцев в Европе. И теперь они снова возобновляют свое сотрудничество, чтобы предоставлять размещение для тех, кто в этом нуждается.

Бесплатное временное жилье готовы предоставить на период от 7 до 30 дней следующим категориям:

Людям, эвакуировавшимся из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий;

Детям вместе с родителями или опекунами, выезжающими из Украины по медицинским показаниям;

Военнослужащим, ветеранам и их семьям, выезжающим из Украины на лечение;

Беженцам за пределами Украины, оказавшимся в критических ситуациях, например, нуждающимся в срочном медицинском лечении в другой стране.

Важно! Заявитель должен быть гражданином Украины или иностранным гражданином, имеющим действующий вид на жительство в Украине.

Эта программа предназначена только для лиц, которые в предыдущие разы не пользовались такими услугами от UFU. Человек может получить жилье всего один раз и на 30 дней максимум.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на получение бесплатного временного жилья в Европе, посетите платформу UFU и перейдите в раздел "Найти временное жилье".

Далее нужно предоставить:

Заполненную форму регистрации;

Основную информацию о том, кому, где и на какой срок нужно жилье;

Подтверждение причин поиска жилья из-за выезда из Украины;

Подтверждение личности с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;

Штамп о выезде из Украины 24 февраля 2022 или позже. Иногда могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от вашего места назначения.

Если вы хотите получить больше информации или остались вопросы, можно напрямую связаться с United For Ukraine: