Так, зростання онлайн-сервісів і спільної економіки сприяло короткостроковій оренді кімнат і резиденцій, що часто здійснюється через платформи Airbnb і Booking. Які будуть нові правила – читайте далі!

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Airbnb домовився з ЄС щодо короткострокової оренди

За новими правилами, платформи бронювання, як Airbnb, Booking.com та інші, повинні регулярно передавати дані про свою роботу європейській владі. Власників квартир серйозніше перевірятимуть, але критерії всім стандартизують.

У ЄС сподіваються, що нові правила спростять життя мандрівникам та захистять комфорт місцевих.

Хоча короткострокове бронювання житла приносить переваги господарям і туристам, воно може становити проблеми для деяких місцевих громад, які стикаються з браком недорогого житла,

– зазначає Європарламент.

Крім того, вони зазначили, що ці нові правила пропонують стандартизовані критерії реєстрації для господарів і короткострокової оренди нерухомості, зокрема присвоєння відмітного реєстраційного номера для відображення на вебсайтах нерухомості.

Основною метою є покращення збору та розповсюдження даних від хостів та онлайн-платформ. Отримані дані будуть обмінюватися між державними адміністраціями в усьому ЄС. Це зміцнить статистику туризму та надасть адміністраціям можливість боротися з незаконними пропозиціями.

Також ця ініціатива матиме ключове значення для розвитку більш стійкої екосистеми туризму, яка відповідає цифровому переходу.

Airbnb домовився з владою ЄС про правила короткострокової оренди / Фото UnSplash

До того ж парламент ЄС повідомив, що країни-члени ще створять єдині цифрові точки входу для спрощення збору та обміну інформацією. У результаті ці точки входу забезпечуватимуть безперебійну взаємодію та підтримку надійних заходів захисту даних.

Українці можуть отримати безплатне житло на Airbnb

Міжнародна організація United for Ukraine оголосила про відновлення своєї програми з надання житла для українських біженців у Європі. Отримати короткострокове розміщення від Airbnb українці можуть до 31 грудня 2023 року.

Ця програма призначена лише для тих осіб, які в попередні рази не користувалися житловими послугами від UFU. Людина може отримати житло лише один раз і на 30 днів максимум. Які категорії осіб претендують на нього – читайте за посиланням!