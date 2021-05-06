Анна Гармаш переехала в Литву 4 года назад вместе со своей семьей из Киева. Компания, на которую работал ее муж Алексей, имеет филиал в Вильнюсе, и там требовались специалисты его квалификации. После предложения поработать в новой стране по Blue Card, семья решилась на переезд.

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Как семья эмигрировала

Еще несколько лет назад пара вообще не рассматривала переезд в другую страну, и никогда не искала для этого специальных возможностей. Анна рассказывает, что предложение эмигрировать поступил внезапно, и они с мужем решили просто попробовать, как оно – жить в другой стране.

Мы думали, если не получится – вернемся домой, ведь и в Киеве работы хватало. Но Литва очаровала нас своей чистотой, природой и комфортными условиями жизни,

– рассказывает Анна.

Еще до эмиграции девушка успела побывать в нескольких зарубежных странах, и составить впечатление о каждой из них:

Соединенные Штаты Америки – стремительное и очень конкурентное государство;

Чехия и Германия – очень красивые страны, но со сложными языками;

Греция – страна с удивительной природой, традициями и людьми, а также с замечательным климатом.

Именно жизнь в подобной Греции стране, где круглый год царит солнце и тепло, сейчас является мечтой семьи Гармаш.

Анна со своей семьей в Литве / Фото Анна Гармаш

Сложно ли было адаптироваться

Анна переехала с мужем Алексеем, сыном и дочерью, в то время не имея в Литве друзей или знакомых. Впоследствии расширить круг общения удалось благодаря работе и соседству. По словам девушки, они пока еще не полностью влились в литовское общество, ведь до сих пор владеют государственным языком страны на базовом уровне.

Обычно с молодыми литовцами общаемся на английском языке, а со старшими – на русском. Этих двух языков достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно в повседневной жизни, однако литовский важен, в частности, когда необходимо обратиться к врачу или в государственное учреждение, поэтому продолжаем его учить,

– делится украинка.

В Анны и Алексея в Украине остались родители и несколько родных братьев. В семье уже родились племянники, но они еще даже ни разу не виделись вживую, только с помощью видеосвязи. Из-за пандемии коронавируса супруги последний раз были на родине еще в 2019 году.

Анне в Вильнюсе не хватает друзей, близких по ментальности и воспитании. В новом городе нет много развлекательных центров для детей, поэтому семья изменила этот вид отдыха на прогулки парками и лесами. Сложно было привыкнуть и к банковской системе Литвы.

В Украине в то время скорость банкинга была почти мгновенной, а здесь надо было ждать около 1 – 2 часов, а то и полдня, пока средства придут на счет,

– вспоминает Анна.

Как Анна нашла работу в Литве

Сначала Анна подрабатывала швеей на небольшом предприятии, а затем начала искать работу в другой отрасли. На сайте CVonline она нашла вакансию в компании TransferGo, где первые 2,5 года работала как агент службы поддержки. Уже год девушка является лидером всей команды украинцев в Литве, которые оказывают профессиональную помощь пользователям сервиса.

Анна нашла новых друзей на работе / Фото Анна Гармаш

Девушка рассказывает, что она любит учиться новому и узнавать людей, а работа в компании ей изрядно в этом помогает.

Когда я стала лидером команды, то начала наблюдать, как растут настоящие профессионалы здесь, в TransferGo. Компания дает тебе множество возможностей, если ты действительно хочешь развиваться,

– добавляет девушка.

Что известно о компании, в которой работает Анна

TransferGo – это глобальный онлайн-сервис, который обеспечивает быстрые и безопасные денежные переводы с карты на карту из Европы в Украину без традиционно высоких банковских сборов и без очередей.

Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. Во всем мире более 2,5 миллиона человек уже пользуются сервисом.

Служба поддержки говорит на 9 языках, в том числе на русском и украинском. Анна является лидером украиноязычной команды в Литве.

Денежные переводы из-за границы в Украину / Фото TransferGo

Перспективы возвращения в Украину

Анна рассказывает, что пока не планирует с семьей переезжать обратно на родину, ведь в Вильнюсе у них есть работа, а дети учатся в местных школах. Супругов устраивают перспективы и то, что они могут дать своим детям в Литве. Однако и сценария возвращения в Украину Анна не исключает.

На вопрос о получении литовского гражданства, девушка отвечает:

Не вижу смысла отказываться от украинского гражданства. В Литве вид на жительство дает все права и возможности, кроме голосования на местных выборах, а литовцы и лучше нас знают, какая власть нужна их стране. Если в Украине введут двойное гражданство, то, может, и воспользуемся такой возможностью.