25% польских компаний хотят дать работу украинцам: новое исследование

Компания Personnel Service недавно провела социальное исследование. Согласно его результатам, каждая четвертая компания в Польше хочет трудоустроить граждан Украины в течение следующего года.

Аналогичный опрос, который проводили до пандемии, показал, что взять украинцев на работу хотела каждая десятая польская компания. Следовательно, спрос на работников из Украины в соседнем государстве существенно увеличился.

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Как польские работодатели относятся к украинцам

Ситуация на польском рынке труда изменилась не только из-за кадрового разрыва, утверждают эксперты. На результат влияет и положительный опыт трудоустройства эмигрантов из Ближнего Востока.

Исследование Personnel Service показало, что польские работодатели положительно относятся к украинцам. Каждый третий оставлял хороший отзыв. Если сравнивать с предыдущим опросом, то этот показатель улучшился на 3%. Так, больше всего поляки ценят в работниках из Украины их усердие и трудолюбие (42%), а также способность быстро учиться или опыт работы (32%).

В то же время 49% компаний в Польше имеют нейтральное отношение к украинцам. И только 8% работодателей заявили о своем негативном или предвзятом отношении.

Сколько украинцев работают в Польше