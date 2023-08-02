Около 2 миллиардов долларов ежемесячно теряет Украина из-за выезда беженцев

О средствах, которые "вымываются" из экономики из-за вынужденной миграции украинцев, рассказал министр финансов.

Каждый месяц экономика нашего государства теряет около 2 миллиардов долларов из-за массовой миграции. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко. Миллионы трудоспособных украинцев стали беженцами из-за вторжения России. Поэтому государство регулярно недополучает значительную сумму, пишет 24 Канал.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что страна потеряла самое ценное – человеческий ресурс. И вернуть мигрантов домой – это одна из важнейших задач для власти.

Есть оценки НБУ по средствам граждан Украины за границей. Эти расчеты составляют 2 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, средства, которые "вымываются" из экономики Украины и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов,

– отметил министр.

Также некоторые граждане продолжают работать дистанционно, то есть получают зарплату в Украине, но тратят эти средства там, где получили убежище. Соответственно, в украинский бюджет деньги не поступают.

Марченко считает, что единственный способ исправить ситуацию – создать условия, когда украинцы смогут безопасно вернуться домой и работать здесь, создавая добавленную стоимость.

по данным Министерства экономики, сейчас за пределами Украины находится примерно, уехавших после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.