Такие выводы можно сделать из исследования "Граждане Украины на польском рынке труда", проведенном экспертами миграционной платформы EWL. 50% украинцев, которые сейчас проживают в Польше, хотят получить вид на жительство, пишет 24 Канал.
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Украинцы планируют оставаться в Польше
Среди военных беженцев получить вид на жительство хотят 36% украинцев, а среди довоенных мигрантов – 60%. До полномасштабной войны (в 2021 году) количество желающих остаться в Польше также было 50%.
При этом 15% граждан настроены обратиться за польским гражданством.
Когда украинцы готовы вернуться
Раньше эксперты узнали о причинах, которые могут мотивировать украинцев вернуться домой из Польши Среди основных факторов – цивилизационный выбор государства. 57% указали ожидаемое членство Украины в ЕС. И еще 47% – в НАТО.
Еще одним немаловажным фактором является экономическая ситуация. 54% украинцев ответили, что их мотивирует вернуться повышение зарплаты и улучшение условий труда.
А 57% опрошенных украинцев готовы вернуться ради воссоединения с оставшейся в Украине семьей.