12 номеров телефонов экстренных служб в Польше: куда и в каких случаях звонить

Перед поездкой в любую чужую страну или сразу по прибытии следует узнать и записать местные номера экстренных служб. Сегодня мы собрали краткий справочник важнейших контактов в Польше.

Так что если вы планируете отправляться в Польшу или уже находитесь в соседней стране, но до сих пор не имеете сохраненных экстренных номеров, тогда эта информация будет вам полезна.

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Телефоны служб экстерной помощи в Польше

999 – Скорая помощь (Pogotowie Ratunkowe)

998 – Пожарная служба (Straż Pożarna)

997 – Полиция (Policja)

994 – Аварийная служба водоснабжения (Pogotowie Wodociągowe)

993 – Аварийная служба теплоснабжения (Pogotowie Ciepłownicze)

992 – Газовая аварийная служба (Pogotowie Gazowe)

991 – Энергетическая чрезвычайная служба (Pogotowie Energetyczne)

989 – Национальный фонд здоровья (Narodowy Fundusz Zdrowia)

986 – Муниципальная полиция (Straż Miejska)

985 – Служба спасения в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)

984 – Служба спасения в воде (Pogotowie Rzeczne).

Общий экстренный номер для европейских стран

Все эти номера можно набирать со стационарного телефона. Но если вы звоните с мобильного, то перед трехзначным номером следует набрать код города. К примеру, для Варшавы это будет 22. И чтобы вызвать полицию в польской столице, следует набрать 22-997. Все телефонные коды польских городов можно узнать по ссылке

Кроме того, по всей Европе действует универсальный номер экстренной помощи – 112. За ним можно звонить в случае чрезвычайных ситуаций, если нужно вызвать полицию, пожарную службу или кто-то нуждается в неотложной медицинской помощи. Оператор быстро направит к вам подходящую службу.

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Как правильно звонить по Европе на номер 112, мы рассказывали

В приложении Moja Komenda вы сможете найти всю необходимую информацию о ближайших участках полиции и номерах телефонов. Приложение работает как онлайн, так и офлайн. Доступна программа в Google Play и AppStore.

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