В сети назвали 10 туристических направлений, которые путешественники уже бронируют на 2023 год

Весь мир надеется, что в 2023 году туристическая индустрия возобновится почти полностью после долгой паузы. Да, пока украинцам из-за войны не до путешествий, но победа уже совсем близко, и наши граждане также смогут отправиться на отдых.

Иностранцы уже активно выбирают определенные направления, и бронируют их для путешествий в 2023 году. Так, американская корпорация AMEX назвала 10 популярнейших таких туристических направлений.

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Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 год самый разнообразный отдых – от экскурсионных туров по Стамбулу до пляжей Фиджи.

Среди лидеров туристических направлений на 2023 год – Стамбул, Мехико, Лиссабон и Сидней.

При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на поездки в следующем году, а три четверти также считают, что поездки важны для их счастья.

10 популярных туристических направлений на 2023 год:

Стамбул, Турция

Копенгаген, Дания

Париж, Франция

Лиссабон, Португалия

Черногория

Фиджи

Сидней, Австралия

Вермонт, США

Флорида-Кис, США

Мехико, Мексика