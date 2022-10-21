LUX MED Group, Варшавская школа экономики и Фонд экономики и публичной администрации проверили, какие города Польши обеспечивают лучшие условия для жизни и здоровья. Согласно сформированному новому Индексу здоровых городов, звание "самого здорового" получила Варшава.
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Где в Польше лучшие условия, чтобы заботиться о своем здоровье
Эксперты в общей сложности проверили 66 городов. Места в рейтинге распределялись с учетом программ по общественному здоровью, смертности из-за "болезней цивилизации" (неинфекционные заболевания, возникновение которых связано с развитием общества в условиях стремительного научно-технического прогресса), качество воздуха, количество зеленых зон и спортивных объектов.
Индекс "здоровых" городов Польши: первая десятка
- Варшава;
- Ополе;
- Хожув;
- Гданьск;
- Жешув;
- Кошалин;
- Белосток;
- Гдыня;
- Сопот;
- Познань.
Нет здорового человека без здоровой окружающей среды. Группа LUX MED стремится поддержать органы местного самоуправления и помочь им развить и планировать здоровые и экологические пространства. Анализ и выводы Healthy Cities Index служат не только вдохновением или ободрением, но и реальным указателем изменений, который показывает, что мы можем сделать и о каких сферах нужно позаботиться, чтобы популяризировать здоровый образ жизни,
– говорит Анна Рулкевич, президент группы LUX MED.