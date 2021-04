23 апреля считают Международным днем ​​английского языка. Люди, которые свободно владеют английским, могут претендовать на работу в международных компаниях, свободно путешествовать и пользоваться другими возможностями. Английский язык не считают сложным. Но есть особенности, к которым сложно привыкнуть. Например, идиомы, которые носители английского используют часто, а словари переводят дословно.

Простыми словами, идиома – это устойчивое выражение, которое понятно только носителям языка или тем, кто имеет высокий уровень знаний иностранного языка. Подробнее о специфике английских идиом рассказала филолог Ирина Билинская .

Что следует знать об английских идиомах

Ирина Билинская дает частные уроки английского языка для взрослых. Преподает по авторской методике, которую назвала "перевернутый класс" .

Это означает, что ученики учат новые слова, связанные с определенной темой урока заранее. Как следствие, на занятии они свободно общаются и активно участвуют в обсуждении без страха перед неизвестным словом,

– объясняет преподаватель.

Ирина рассказала, что к ней обращаются люди разных профессий: студенты, программисты, логисты, журналисты и врачи, чтобы улучшить свой разговорный английский и выйти на новый личностный и профессиональный уровень. Также она помогает выучить иностранный язык тем, кто планирует учиться или жить за границей.

Чтобы быстрее выучить язык, нужно ежедневно слушать записи на английском, просматривать видео, читать и переводить тексты. На этих этапах все без исключения ученики сталкиваются с проблемой перевода идиом. Если попробовать перевести идиому дословно, ее содержание теряется. Иногда буквальный перевод напоминает какой-то бред, и люди теряются. Но не все так сложно, как кажется. Некоторые английские идиомы похожи на наши фразеологизмы, поэтому можно догадаться об их значении,

– рассказывает Ирина.

Она добавила, что идиомы – это неотъемлемая часть разговорной речи, поэтому их изучению следует уделять достаточно времени.

Репетитор рассказала о идиомах в английском языке / Фото Ирина Билинская

Примеры

Ирина Билинская привела примеры 10 распространенных английских идиом и объяснила, как их можно применить на практике.

To make ends meet

В народе говорят так: "сводить концы с концами" . Эта фраза используется для обозначения ситуации, когда чье-то финансовое положение является затруднительным. То есть, когда человек или компания не может справиться с текущими затратами.

Пример: While the COVID-19 pandemic continues, many people are trying to make ends meet (в то время, когда пандемия COVID-19 продолжается, многие сводят концы с концами).



To make ends meet означает сводить концы с концами / Фото Unsplash

To cost an arm and a leg

Стоить, как рука и нога – дословный перевод выражения может смутить того, кто учит английский. На самом деле части тела здесь ни к чему. Фразу to cost an arm and a leg употребляют тогда, когда хотят подчеркнуть высокую стоимости товара или услуги. Влететь в копейку – отечественная альтернатива этой английской идиоме.

Образец: I'm sick of paying the rent in Kyiv because it costs an arm and a leg (мне надоело платить аренду в Киеве, потому что это слишком дорого).



Влететь в копейку – отечественная альтернатива идиоме to cost an arm and a leg / Фото Unsplash

Better out than in

Перевести можно так: лучше не держать все в себе . Фразу часто применяют к детям.

Эту фразу можно услышать в мультфильме "Шрек". Когда Фиона знакомила своих родителей со Шреком, то во время семейного ужина у нее произошла отрыжка (to burp), а Шрек ответил, что better out than in. Он имел в виду, что это лучше, чем сдерживать себя.



Идиома better out than in звучала в мультфильме "Шрек" / Фото Gettyimages

To live on the edge

То есть, жить на лезвии ножа. Это идиома для тех, чья жизнь полна риска . Мы можем применять ее, когда говорим, например, об экстремалах, активистах и тому подобное. Однако, носители английского языка часто используют эту идиому в шутку и с иронией, говоря о незначительных рисках.

Пример: I like living on the edge. So, I do not have a phone case (я люблю жить на лезвии ножа. Поэтому у меня нет чехла для телефона).



Выражение to live on the edge употребляют, когда делают что-то экстремальное / Фото Unsplash

To have one's act together

Значит взять себя в руки . Выражение употребляют, когда кто-то наконец собрался духом и сделал то, на что долго не решался.

Образец: After months of putting it off, he finally got his act together and started working on his project (после месяцев промедления он наконец взял себя в руки и начал работать над своим проектом).



To have one's act together означает собраться, взять себя в руки / Фото Unsplash

To be better off

Оптимальный перевод – быть состоятельным . Эту идиому когда-то сказал Билл Гейтс в интервью с телеведущей Эллен Дедженерес. Когда его одногруппники имели много денег и передвигались на Порше, ему приходилось работать настойчиво, чтобы стать состоятельным.

Пример: After years of working hard, he is finally better off (после лет упорного труда он наконец состоятельный).

Билл Гейтс / Фото Gettyimages

To be not on speaking terms

То есть, не общаться с кем-то . Применяем это выражение, когда обижены на кого-то и поэтому не хотим говорить с этим человеком.

Пример: My parents had an argument yesterday, and now they're not on speaking terms (вчера мои родители поссорились, и сейчас они не говорят друг с другом).



To be not on speaking terms употребляют, когда не хотят разговаривать с кем-то / Фото Unsplash

To call it a day

Значит достаточно на сегодня . Есть еще сленговое соответствие – закругляемся. Так говорят, например, в конце рабочего дня, когда чувствуют усталость и хотят завершить работу.

Образец: He called it a day and decided to go home earlier (он сегодня закончил и ушел домой раньше).



To call it a day означает, что на сегодня достаточно / Фото Unsplash

To break a leg

Когда услышите эту идиому, не пугайтесь. Никто не желает вам сломать ногу. Наоборот, когда так говорят, то желают кому-то удачи , в частности перед выступлением на сцене. Эту идиому часто применяют к артистам. У нас некоторые люди в таких ситуациях говорят фразу "ни пуха ни пера". То есть, хотят, чтобы у человека все удалось как нельзя лучше в том, что он сейчас будет делать.

Пример: "Break a leg!", – the director said to the leading actor ("Ни пуха ни пера!", – сказал режиссер главном актеру.



To break a leg – это пожелание удачи / Фото Unsplash

That's the last straw

Объяснение: это была последняя капля, моё терпение лопнуло, с меня хватит . Это сокращенная версия идиомы the last straw that broke the camel's back , которая переводится как последняя соломинка, что сломила спину верблюду. Идиома вам пригодится, если кто-то регулярно испытывает ваше терпение.

Пример: The fourth time that the girl came to work late was the last straw and we finally fired her (четвертое опоздание этой девушки было последней каплей, и мы наконец-то ее уволили).