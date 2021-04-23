10 английских идиом, перевод которых вы не найдете в словарях: объяснение преподавательницы
23 апреля считают Международным днем английского языка. Люди, которые свободно владеют английским, могут претендовать на работу в международных компаниях, свободно путешествовать и пользоваться другими возможностями. Английский язык не считают сложным. Но есть особенности, к которым сложно привыкнуть. Например, идиомы, которые носители английского используют часто, а словари переводят дословно.
Источник:24 канал
Простыми словами, идиома – это устойчивое выражение, которое понятно только носителям языка или тем, кто имеет высокий уровень знаний иностранного языка. Подробнее о специфике английских идиом рассказала филолог Ирина Билинская.
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Что следует знать об английских идиомах
Ирина Билинская дает частные уроки английского языка для взрослых. Преподает по авторской методике, которую назвала "перевернутый класс".
Это означает, что ученики учат новые слова, связанные с определенной темой урока заранее. Как следствие, на занятии они свободно общаются и активно участвуют в обсуждении без страха перед неизвестным словом,
– объясняет преподаватель.
Ирина рассказала, что к ней обращаются люди разных профессий: студенты, программисты, логисты, журналисты и врачи, чтобы улучшить свой разговорный английский и выйти на новый личностный и профессиональный уровень. Также она помогает выучить иностранный язык тем, кто планирует учиться или жить за границей.
Чтобы быстрее выучить язык, нужно ежедневно слушать записи на английском, просматривать видео, читать и переводить тексты. На этих этапах все без исключения ученики сталкиваются с проблемой перевода идиом. Если попробовать перевести идиому дословно, ее содержание теряется. Иногда буквальный перевод напоминает какой-то бред, и люди теряются. Но не все так сложно, как кажется. Некоторые английские идиомы похожи на наши фразеологизмы, поэтому можно догадаться об их значении,
– рассказывает Ирина.
Она добавила, что идиомы – это неотъемлемая часть разговорной речи, поэтому их изучению следует уделять достаточно времени.
Репетитор рассказала о идиомах в английском языке / Фото Ирина Билинская
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Примеры
Ирина Билинская привела примеры 10 распространенных английских идиом и объяснила, как их можно применить на практике.
To make ends meet
В народе говорят так: "сводить концы с концами". Эта фраза используется для обозначения ситуации, когда чье-то финансовое положение является затруднительным. То есть, когда человек или компания не может справиться с текущими затратами.
To make ends meet означает сводить концы с концами / Фото Unsplash
To cost an arm and a leg
Стоить, как рука и нога – дословный перевод выражения может смутить того, кто учит английский. На самом деле части тела здесь ни к чему. Фразу to cost an arm and a leg употребляют тогда, когда хотят подчеркнуть высокую стоимости товара или услуги. Влететь в копейку – отечественная альтернатива этой английской идиоме.
Влететь в копейку – отечественная альтернатива идиоме to cost an arm and a leg / Фото Unsplash
Better out than in
Перевести можно так: лучше не держать все в себе. Фразу часто применяют к детям.
Идиома better out than in звучала в мультфильме "Шрек" / Фото Gettyimages
To live on the edge
То есть, жить на лезвии ножа. Это идиома для тех, чья жизнь полна риска. Мы можем применять ее, когда говорим, например, об экстремалах, активистах и тому подобное. Однако, носители английского языка часто используют эту идиому в шутку и с иронией, говоря о незначительных рисках.
Выражение to live on the edge употребляют, когда делают что-то экстремальное / Фото Unsplash
To have one's act together
Значит взять себя в руки. Выражение употребляют, когда кто-то наконец собрался духом и сделал то, на что долго не решался.
To have one's act together означает собраться, взять себя в руки / Фото Unsplash
To be better off
Оптимальный перевод – быть состоятельным. Эту идиому когда-то сказал Билл Гейтс в интервью с телеведущей Эллен Дедженерес. Когда его одногруппники имели много денег и передвигались на Порше, ему приходилось работать настойчиво, чтобы стать состоятельным.
Билл Гейтс / Фото Gettyimages
To be not on speaking terms
То есть, не общаться с кем-то. Применяем это выражение, когда обижены на кого-то и поэтому не хотим говорить с этим человеком.
To be not on speaking terms употребляют, когда не хотят разговаривать с кем-то / Фото Unsplash
To call it a day
Значит достаточно на сегодня. Есть еще сленговое соответствие – закругляемся. Так говорят, например, в конце рабочего дня, когда чувствуют усталость и хотят завершить работу.
To call it a day означает, что на сегодня достаточно / Фото Unsplash
To break a leg
Когда услышите эту идиому, не пугайтесь. Никто не желает вам сломать ногу. Наоборот, когда так говорят, то желают кому-то удачи, в частности перед выступлением на сцене. Эту идиому часто применяют к артистам. У нас некоторые люди в таких ситуациях говорят фразу "ни пуха ни пера". То есть, хотят, чтобы у человека все удалось как нельзя лучше в том, что он сейчас будет делать.
To break a leg – это пожелание удачи /Фото Unsplash
That's the last straw
Объяснение: это была последняя капля, моё терпение лопнуло, с меня хватит. Это сокращенная версия идиомы the last straw that broke the camel's back, которая переводится как последняя соломинка, что сломила спину верблюду. Идиома вам пригодится, если кто-то регулярно испытывает ваше терпение.
That's the last straw означает последняя капля терпения / Фото Unsplash
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