Польский язык похож на украинский. Но некоторые слова, которые по звучанию напоминают украинские, могут иметь немного отличное или иногда прямо противоположное значение. Предлагаем рассмотреть примеры.

С туристами нередко случаются конфузы из-за незнания польского языка. Если поездка в Польшу входит в ваши близкие планы, лучше заучите эти семь слов.

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Объяснение значений польских слов

Zapomnieć (ты – запомний) – когда украинцы впервые слышат это слово, то думают, что оно означает запомнить. И невероятно удивляются, когда узнают истинное значение слова zapomnieć. Потому что оно на самом деле означает забыть .

Zapomnieć на польском означает забыть / Фото Еndeavour Foundation

Owoce (овоце) – еще одно слово, значение которого украинцам кажется парадоксальным. Потому что оwoce – это совсем не капуста, морковь или огурцы. Owoce – это яблоки, бананы или груши. Ведь данное польское слово означает фрукты .

Owoce на польском означает фрукты / Фото Unsplash

Puzon (пузон) – нет, это не сленговое определение живота. Puzon на польском языке означает тромбон (музыкальный инструмент). Поэтому, если после окончания карантина вы планируете побывать в Польше на событие с классической музыкой, лучше запомните, что gra na puzonie – это не бурчание в животе и не танец живота, а игра на тромбоне .

Puzon польски означает тромбон / Фото Unsplash

Zakaz (заказ) – когда поляк говорит вам это слово, он не ожидает, что вы начнете заказывать диетическую колу или двойной чизбургер. Zakaz на польском языке означает запрет , а не заказ. Если вам удастся найти табличку с этим словом, это означает, что какая-то услуга или вид деятельности в этом месте запрещены. Например, запрещено курить, парковать автомобиль или ловить рыбу.

Zakaz на польском означает запрет / Фото Unsplash

Uroda (урода) – не спешите давать пощечину поляку, который вас так назовет и не пугайтесь парикмахерских или косметологических центров с такими вывесками. Дело в том, что uroda в польском языке имеет значение красота .

Uroda на польском означает красота / Фото Unsplash

Na wsi (на вши) – если поляк предлагает отдых na wsi, это не значит, что вы сможете отдохнуть на все деньги. Na wsi – это в селе . Поэтому максимум, что вас ждет после подобного приглашения – спокойные выходные, проведенные в тихой местности на природе.

Na wsi на польском означает в селе / ​​Фото Unsplash

Pozdrawiam (поздравьям) – это не поздравления, как сначала приходит в голову, а выражения почтения. На п ольском оно означает с уважением , подобно английскому best regards. Это слово используют скорее в официальных обращениях, чем в обычных разговорах. Писать его можно, например, в конце письма.