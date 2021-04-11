7 польских слов, перевод которых вас удивит
Польский язык похож на украинский. Но некоторые слова, которые по звучанию напоминают украинские, могут иметь немного отличное или иногда прямо противоположное значение. Предлагаем рассмотреть примеры.
Источник:Іntermarium
С туристами нередко случаются конфузы из-за незнания польского языка. Если поездка в Польшу входит в ваши близкие планы, лучше заучите эти семь слов.
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Объяснение значений польских слов
Zapomnieć (ты – запомний) – когда украинцы впервые слышат это слово, то думают, что оно означает запомнить. И невероятно удивляются, когда узнают истинное значение слова zapomnieć. Потому что оно на самом деле означает забыть.
Zapomnieć на польском означает забыть / Фото Еndeavour Foundation
Owoce (овоце) – еще одно слово, значение которого украинцам кажется парадоксальным. Потому что оwoce – это совсем не капуста, морковь или огурцы. Owoce – это яблоки, бананы или груши. Ведь данное польское слово означает фрукты.
Owoce на польском означает фрукты / Фото Unsplash
Puzon (пузон) – нет, это не сленговое определение живота. Puzon на польском языке означает тромбон (музыкальный инструмент). Поэтому, если после окончания карантина вы планируете побывать в Польше на событие с классической музыкой, лучше запомните, что gra na puzonie – это не бурчание в животе и не танец живота, а игра на тромбоне.
Puzon польски означает тромбон / Фото Unsplash
Zakaz (заказ) – когда поляк говорит вам это слово, он не ожидает, что вы начнете заказывать диетическую колу или двойной чизбургер. Zakaz на польском языке означает запрет, а не заказ. Если вам удастся найти табличку с этим словом, это означает, что какая-то услуга или вид деятельности в этом месте запрещены. Например, запрещено курить, парковать автомобиль или ловить рыбу.
Zakaz на польском означает запрет / Фото Unsplash
Uroda (урода) – не спешите давать пощечину поляку, который вас так назовет и не пугайтесь парикмахерских или косметологических центров с такими вывесками. Дело в том, что uroda в польском языке имеет значение красота.
Uroda на польском означает красота / Фото Unsplash
Na wsi (на вши) – если поляк предлагает отдых na wsi, это не значит, что вы сможете отдохнуть на все деньги. Na wsi – это в селе. Поэтому максимум, что вас ждет после подобного приглашения – спокойные выходные, проведенные в тихой местности на природе.
Na wsi на польском означает в селе / Фото Unsplash
Pozdrawiam (поздравьям) – это не поздравления, как сначала приходит в голову, а выражения почтения. На польском оно означает с уважением, подобно английскому best regards. Это слово используют скорее в официальных обращениях, чем в обычных разговорах. Писать его можно, например, в конце письма.
Pozdrawiam на польском означает с уважением / Фото Unsplash
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