23 квітня вважають Міжнародним днем англійської мови. Люди, які вільно володіють англійською, можуть претендувати на роботу в міжнародних компаніях, вільно подорожувати та користуватися іншими можливостями. Англійську мову не вважають складною для вивчення. Але є особливості, до яких складно звикнути. Зокрема, ідіоми, які носії англійської використовують часто, а словники перекладають дослівно.

Простими словами, ідіома – це сталий вислів, який зрозумілий лише носіям мови або тим, хто має високий рівень знань іноземної мови. Детальніше про специфіку англійських ідіом розповіла філологиня Ірина Білінська.

Що слід знати про англійські ідіоми

Ірина Білінська дає приватні уроки англійської мови для дорослих. Викладає за авторською методикою, яку назвала "перевернутий клас".

Це означає, що учні вчать нові слова, пов'язані з певною темою уроку завчасно. Як наслідок, на занятті вони вільно спілкуються та беруть активну участь в обговоренні без страху перед невідомим словом,

– пояснює викладачка.

Ірина розповіла, що до неї звертаються люди різних професій: студенти, програмісти, логісти, журналісти та лікарі, щоб покращити свою розмовну англійську і вийти на новий особистісний та професійний рівень. Також вона допомагає вивчити іноземну мову тим, хто планує навчатися чи жити за кордоном.

Щоб швидше вивчити мову, потрібно щодня слухати записи англійською, переглядати відео, читати та перекладати тексти. На цих етапах всі без винятку учні зіштовхуються з проблемою перекладу ідіом. Якщо спробувати перекласти ідіому дослівно, її зміст втрачається. Інколи буквальний переклад нагадує справжню маячню, і люди розгублюються. Але не все так складно, як здається. Деякі англійські ідіоми схожі на наші фразеологізми, тож можна здогадатися про їхнє значення,

– розповідає Ірина.

Вона додала, що ідіоми – це невіддільна частина розмовної мови, тому їхньому вивченню слід приділяти достатньо часу.

Приватна репетиторка розповіла про ідіоми в англійській мові / Фото Ірина Білінська

Приклади

Ірина Білінська навела приклади 10 поширених англійських ідіом та пояснила, як їх можна застосувати на практиці.

To make ends meet

У народі кажуть так: "зводити кінці з кінцями". Ця фраза вживається для позначення ситуації, коли чиєсь фінансове становище є скрутним. Тобто, коли людина чи компанія не може впоратися з поточними витратами.

Приклад: While the COVID-19 pandemic continues, many people are trying to make ends meet (в той час, як пандемія COVID-19 триває, багато людей зводять кінці з кінцями).



To make ends meet означає зводити кінці з кінцями / Фото Unsplash

To cost an arm and a leg

Вартувати, як рука і нога – дослівний переклад виразу, який може збентежити того, хто вчить англійську. Насправді частини тіла тут ні до чого. Фразу to cost an arm and a leg вживають тоді, коли хочуть наголосити на високій вартості товару чи послуги. Влетіти в копійку – українська альтернатива цій англійській ідіомі.

Зразок: I'm sick of paying the rent in Kyiv because it costs an arm and a leg (мені набридло сплачувати оренду в Києві, тому що це занадто дорого).



Влетіти в копійку – українська альтернатива ідіомі to cost an arm and a leg / Фото Unsplash

Better out than in

Перекласти можна так: краще не тримати все в собі. Фразу часто застосовують до дітей.

Цю фразу можна почути у мультфільмі "Шрек". Коли Фіона знайомила своїх батьків зі Шреком, то під час сімейної вечері у неї сталася відрижка (to burp), а Шрек відповів, що better out than in. Він мав на увазі, що це краще, ніж стримувати себе.



Ідіома better out than in звучала у мультфільмі "Шрек" / Фото Gettyimages

To live on the edge

Тобто, жити на лезі ножа. Це ідіома для тих, чиє життя повне ризику. Ми можемо вжити її, коли говоримо, наприклад, про спортсменів-екстремалів, активістів тощо. Проте, носії англійської мови часто використовують цю ідіому жартома та з іронією, говорячи про незначні ризики.

Приклад: I like living on the edge. So, I don’t have a phone case (я люблю жити на лезі ножа. Тому у мене немає чохла для телефона).



Вираз to live on the edge вживають, коли роблять щось екстремальне /Фото Unsplash

To have one's act together

Означає взяти себе в руки. Вислів вживають, коли хтось нарешті зібрався духом і зробив те, на що довго не наважувався.

Зразок: After months of putting it off, he finally got his act together and started working on his project (після місяців зволікання він нарешті взяв себе в руки та почав працювати над своїм проєктом).



To have one's act together означає зібратися, взяти себе в руки / Фото Unsplash

To be better off

Оптимальний переклад – бути заможним. Цю ідіому якось вжив Білл Ґейтс в інтерв'ю з телеведучою Еллен Дедженерес. Коли його одногрупники мали багато грошей та пересувалися на Порше, йому доводилося працювати наполегливо, щоб стати заможним.

Приклад: After years of working hard, he is finally better off (після років наполегливої праці він нарешті заможний).

Білл Ґейтс / Фото Gettyimages

To be not on speaking terms

Тобто, не спілкуватися з кимось. Вживаємо цей вираз, коли ображені на когось і тому не хочемо говорити з цією людиною.

Приклад: My parents had an argument yesterday, and now they’re not on speaking terms (вчора мої батьки посварилися, і зараз вони не говорять одне з одним).



To be not on speaking terms вживають, коли не мають бажання розмовляти з кимось / Фото Unsplash

To call it a day

Означає досить на сьогодні. Є ще сленговий відповідник – закругляємося. Так кажуть, наприклад, наприкінці робочого дня, коли відчувають втому і хочуть завершити завдання.

Зразок: He called it a day and decided to go home earlier (він сьогодні завершив і пішов додому раніше).



To call it a day означає, що на сьогодні досить / Фото Unsplash

To break a leg

Коли почуєте цю ідіому, не лякайтеся. Ніхто не бажає вам зламати ногу. Навпаки, коли так кажуть, то зичать комусь удачі, зокрема перед виступом на сцені. Цю ідіому часто застосовують до артистів. У нас деякі люди в таких ситуаціях говорять фразу "ні пуху ні пера". Тобто, вболівають, щоб у людини все вдалося якнайкраще у тому, що вона зараз робитиме.

Приклад: "Break a leg!", – the director said to the leading actor ("Ні пуху ні пера!", – сказав режисер головному актору.



To break a leg – це побажання удачі / Фото Unsplash

That's the last straw

Пояснення: це була остання крапля, моє терпіння луснуло, з мене годі. Це скорочена версія ідіоми the last straw that broke the camel's back, яка українською дослідно перекладається як остання соломина, що зломала спину верблюдові. Ідіома стане вам у пригоді, якщо хтось регулярно випробовуватиме ваше терпіння.

Приклад: The fourth time that the girl came to work late was the last straw and we finally fired her (четверте запізнення цієї дівчини було останньою краплею, і ми врешті її звільнили).