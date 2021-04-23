10 англійських ідіом, переклад яких ви не знайдете в словниках: пояснення викладачки
23 квітня вважають Міжнародним днем англійської мови. Люди, які вільно володіють англійською, можуть претендувати на роботу в міжнародних компаніях, вільно подорожувати та користуватися іншими можливостями. Англійську мову не вважають складною для вивчення. Але є особливості, до яких складно звикнути. Зокрема, ідіоми, які носії англійської використовують часто, а словники перекладають дослівно.
Джерело:24 канал
Простими словами, ідіома – це сталий вислів, який зрозумілий лише носіям мови або тим, хто має високий рівень знань іноземної мови. Детальніше про специфіку англійських ідіом розповіла філологиня Ірина Білінська.
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Що слід знати про англійські ідіоми
Ірина Білінська дає приватні уроки англійської мови для дорослих. Викладає за авторською методикою, яку назвала "перевернутий клас".
Це означає, що учні вчать нові слова, пов'язані з певною темою уроку завчасно. Як наслідок, на занятті вони вільно спілкуються та беруть активну участь в обговоренні без страху перед невідомим словом,
– пояснює викладачка.
Ірина розповіла, що до неї звертаються люди різних професій: студенти, програмісти, логісти, журналісти та лікарі, щоб покращити свою розмовну англійську і вийти на новий особистісний та професійний рівень. Також вона допомагає вивчити іноземну мову тим, хто планує навчатися чи жити за кордоном.
Щоб швидше вивчити мову, потрібно щодня слухати записи англійською, переглядати відео, читати та перекладати тексти. На цих етапах всі без винятку учні зіштовхуються з проблемою перекладу ідіом. Якщо спробувати перекласти ідіому дослівно, її зміст втрачається. Інколи буквальний переклад нагадує справжню маячню, і люди розгублюються. Але не все так складно, як здається. Деякі англійські ідіоми схожі на наші фразеологізми, тож можна здогадатися про їхнє значення,
– розповідає Ірина.
Вона додала, що ідіоми – це невіддільна частина розмовної мови, тому їхньому вивченню слід приділяти достатньо часу.
Приватна репетиторка розповіла про ідіоми в англійській мові / Фото Ірина Білінська
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Приклади
Ірина Білінська навела приклади 10 поширених англійських ідіом та пояснила, як їх можна застосувати на практиці.
To make ends meet
У народі кажуть так: "зводити кінці з кінцями". Ця фраза вживається для позначення ситуації, коли чиєсь фінансове становище є скрутним. Тобто, коли людина чи компанія не може впоратися з поточними витратами.
To make ends meet означає зводити кінці з кінцями / Фото Unsplash
To cost an arm and a leg
Вартувати, як рука і нога – дослівний переклад виразу, який може збентежити того, хто вчить англійську. Насправді частини тіла тут ні до чого. Фразу to cost an arm and a leg вживають тоді, коли хочуть наголосити на високій вартості товару чи послуги. Влетіти в копійку – українська альтернатива цій англійській ідіомі.
Влетіти в копійку – українська альтернатива ідіомі to cost an arm and a leg / Фото Unsplash
Better out than in
Перекласти можна так: краще не тримати все в собі. Фразу часто застосовують до дітей.
Ідіома better out than in звучала у мультфільмі "Шрек" / Фото Gettyimages
To live on the edge
Тобто, жити на лезі ножа. Це ідіома для тих, чиє життя повне ризику. Ми можемо вжити її, коли говоримо, наприклад, про спортсменів-екстремалів, активістів тощо. Проте, носії англійської мови часто використовують цю ідіому жартома та з іронією, говорячи про незначні ризики.
Вираз to live on the edge вживають, коли роблять щось екстремальне /Фото Unsplash
To have one's act together
Означає взяти себе в руки. Вислів вживають, коли хтось нарешті зібрався духом і зробив те, на що довго не наважувався.
To have one's act together означає зібратися, взяти себе в руки / Фото Unsplash
To be better off
Оптимальний переклад – бути заможним. Цю ідіому якось вжив Білл Ґейтс в інтерв'ю з телеведучою Еллен Дедженерес. Коли його одногрупники мали багато грошей та пересувалися на Порше, йому доводилося працювати наполегливо, щоб стати заможним.
Білл Ґейтс / Фото Gettyimages
To be not on speaking terms
Тобто, не спілкуватися з кимось. Вживаємо цей вираз, коли ображені на когось і тому не хочемо говорити з цією людиною.
To be not on speaking terms вживають, коли не мають бажання розмовляти з кимось / Фото Unsplash
To call it a day
Означає досить на сьогодні. Є ще сленговий відповідник – закругляємося. Так кажуть, наприклад, наприкінці робочого дня, коли відчувають втому і хочуть завершити завдання.
To call it a day означає, що на сьогодні досить / Фото Unsplash
To break a leg
Коли почуєте цю ідіому, не лякайтеся. Ніхто не бажає вам зламати ногу. Навпаки, коли так кажуть, то зичать комусь удачі, зокрема перед виступом на сцені. Цю ідіому часто застосовують до артистів. У нас деякі люди в таких ситуаціях говорять фразу "ні пуху ні пера". Тобто, вболівають, щоб у людини все вдалося якнайкраще у тому, що вона зараз робитиме.
To break a leg – це побажання удачі / Фото Unsplash
That's the last straw
Пояснення: це була остання крапля, моє терпіння луснуло, з мене годі. Це скорочена версія ідіоми the last straw that broke the camel's back, яка українською дослідно перекладається як остання соломина, що зломала спину верблюдові. Ідіома стане вам у пригоді, якщо хтось регулярно випробовуватиме ваше терпіння.
That's the last straw означає остання крапля терпіння / Фото Unsplash
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