Перевір, чи ти – справжній піцолюб: дуже італійський тест до дня піци

Міжнародний день піци святкують 9 лютого. Вітаємо усіх піцоїдів та піцолюбів. А щоб тобі не довелося вагатися, чи приймати вітання, пропонуємо пройти тематичний тест.

Наш світ вже нереально уявити без піци. Посиденьки з друзями за настільними іграми, вечірки, свята у родинному колі, перекуси на ходу, коли оточили дедлайни, й вечері з урочистих нагод, піца – must have.

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На щастя, тепер, щоб спробувати піцу – не обов'язково їхати на її батьківщину – в Італію. Замовити улюблену страву можна фактично у будь-якій точці планети.

Людство настільки любить піцу, що 9 лютого відзначає її міжнародний день. З цієї нагоди пропонуємо пройти тест на справжнього піцолюба.

Тест на справжнього піцолюба:

У Польщі відзначили Тлустий четвер

Напередодні у Польщі відзначили інше смачне свято – Тлустий четвер. Його символом є наш улюблений пампух. Цей день дуже люблять поляки та гості країни. Люди вірять: щоб рік був щасливим, потрібно з'їсти хоч один пампух. Найідеальніше – з трояндовим джемом. Хоча, звичайно, чим більше пампухів, тим краще. Цього дня у Польщі всі забувають про дієти. У містах й селах продаються мільйони пампухів. Придбати їх можна у місцевих кафе, пекарнях, кондитерських та великих торгових мережах.