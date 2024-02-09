Перевір, чи ти – справжній піцолюб: дуже італійський тест до дня піци
Міжнародний день піци святкують 9 лютого. Вітаємо усіх піцоїдів та піцолюбів. А щоб тобі не довелося вагатися, чи приймати вітання, пропонуємо пройти тематичний тест.
Наш світ вже нереально уявити без піци. Посиденьки з друзями за настільними іграми, вечірки, свята у родинному колі, перекуси на ходу, коли оточили дедлайни, й вечері з урочистих нагод, піца – must have.
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На щастя, тепер, щоб спробувати піцу – не обов'язково їхати на її батьківщину – в Італію. Замовити улюблену страву можна фактично у будь-якій точці планети.
Людство настільки любить піцу, що 9 лютого відзначає її міжнародний день. З цієї нагоди пропонуємо пройти тест на справжнього піцолюба.
Тест на справжнього піцолюба:
У Польщі відзначили Тлустий четвер
Напередодні у Польщі відзначили інше смачне свято – Тлустий четвер. Його символом є наш улюблений пампух. Цей день дуже люблять поляки та гості країни. Люди вірять: щоб рік був щасливим, потрібно з'їсти хоч один пампух. Найідеальніше – з трояндовим джемом. Хоча, звичайно, чим більше пампухів, тим краще. Цього дня у Польщі всі забувають про дієти. У містах й селах продаються мільйони пампухів. Придбати їх можна у місцевих кафе, пекарнях, кондитерських та великих торгових мережах.