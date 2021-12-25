Про це у фейсбуці повідомляють рідні та знайомі хлопця. 25-річний Савонік Богдан Степанович вирушив на заробітки до сусідньої країни у весняну пору, а зник влітку.

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Детальніше про зникнення українця в Польщі

Богдан Савонік поїхав на роботу до Польщі у квітні. Останній раз волинянин спілкувався з родиною 15 липня. На той час він перебував у місті Торунь.

Після цього рідні більше не могли додзвонитися до трудового мігранта: його телефон був постійно вимкнений. Досі місцеперебування українця так і не змогли встановити.

Людей, яким відома бодай якась інформація про долю хлопця, просять звернутися у поліцію або повідомити рідним.

Повний текст публікації Людмили Ковальської

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Савонік Богдан Степанович, 25 років, житель села Іваномисль Камінь-Каширського району Волинської області. В кінці квітня поїхав в Польщу на заробітки.

Останній раз телефонував 15 липня з міста Торунь. Далі місцеперебування хлопця невідомо, телефон недоступний.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією з приводу місцеперебування Богдана, дуже просимо повідомити за номером телефону +3809071852858 або в поліцію Волинської області.

Савонік Богдан Степанович / Фото фейсбук Людмили Ковальської