Об этом в фейсбуке сообщают родные и знакомые парни. 25-летний Савоник Богдан Степанович отправился на заработки в соседнюю страну весной , а исчез летом.

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Подробнее об исчезновении украинца в Польше

Богдан Савоник уехал на работу в Польшу в апреле. Последний раз волынянин общался с семьей 15 июля. В то время он находился в городе Торунь .

После этого родные больше не могли дозвониться к трудовому мигранту: его телефон был постоянно выключен. До сих пор местонахождение украинца так и не смогли установить.

Людей, которым известна какая-нибудь информация о судьбе парня, просят обратиться в полицию или сообщить родным.

Полный текст публикации Людмилы Ковальской

Помогите найти человека!

Савоник Богдан Степанович, 25 лет, житель села Иваномысл Камень-Каширского района Волынской области. В конце апреля уехал в Польшу на заработки.

Последний раз звонил 15 июля из города Торунь. Далее местонахождение парня неизвестно, телефон недоступен.

Если вы владеете любой информацией по поводу местонахождение Богдана, очень просим сообщить по телефону +3809071852858 или в полицию Волынской области.