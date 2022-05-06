А тепер у польській столиці з'явився ще один пункт видачі необхідних речей для тих, хто цього потребує.

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Як працюють Freeshopy у Польщі

Безкоштовні магазини Freeshop Latawiec здебільшого орієнтовані на громадян України, які прибули до Польщі через війну. На вході працівники саме перевіряють документи, що підтверджують перетин українсько-польського кордону після 24 лютого.

У Freeshop пускають одночасно лише по 10 біженців, і кожному з них виділяють по 20 хвилин на обслуговування. Такий формат допомагає прийняти за день більше українців.

У дармових пунктах роздають одяг, предмети гігієни та першої необхідності. Крім цього, у Freeshop можна навіть і перекусити.



Новий Freeshop Latawiec у Варшаві / Фото instagram

Де розташований новий Freeshop Latawiec у Варшаві

У столиці Польщі волонтери відкрили ще один пункт допомоги українцям — Freeshop Latawiec.



Працює він з понеділка по суботу (з 11:00 до 19:00), а знайти магазин можна за адресою: алея Армії Людової, 12 (al. Armii Ludowej, 12).

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